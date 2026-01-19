友善育兒新制！1/1起育嬰留停推動以「日」申請 三大QA一次看
為支援職場父母平衡工作與家庭，政府自今年年1月1日起推動「以日為單位」的彈性育嬰留職停薪。針對2歲幼兒常因感冒需突發照顧，受僱勞工可在子女滿3歲前靈活申請，健保署也同步優化申報流程，提醒雇主可採「月底一併申報」方式簡化行政作業，確保家長在關鍵時刻能獲得即時支持。
健保署北區業務組指出，住在桃園的林小姐剛結束產假返回公司復職，休假天數有限，家中又育有一名2歲幼兒，每日交給托嬰中心照顧；由於幼兒初入托嬰期經常反覆感冒、發燒等狀況，均需家長短期照料，面對突發的照顧需求，許多家長於工作與家庭間不停的奔波。
對此，政府透過多元制度協助家庭關鍵時間獲得支持，自今年1月1日起政府推動育嬰留職停薪以「日」申請，受僱勞工可依需求，在子女3歲前，選擇以日為單位，向雇主申請育嬰留職停薪，並辦理健保相關申報。
中央健康保險署考量受僱勞工可能一個月有多次以「日」為申請，對此提醒於申報時，可累積數日，並於當月月底前一併辦理即可，不必一筆一筆申請；為因應勞工與雇主能快速了解健保申報流程，健保署整理常見3大問題，可透過官網即時了解健保費計收、申報管道、補充保費等規定。
