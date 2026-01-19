快訊

南亞科總座：DRAM有人狂搶貨 將嚴控客戶囤貨

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

友善育兒新制！1/1起育嬰留停推動以「日」申請 三大QA一次看

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
今年年1月1日起推動「以日為單位」的彈性育嬰留職停薪，針對2歲幼兒常因感冒需突發照顧，受僱勞工可在子女滿3歲前靈活申請，以日申請育嬰留職停薪常見QA。圖／健保署北區業務組提供
今年年1月1日起推動「以日為單位」的彈性育嬰留職停薪，針對2歲幼兒常因感冒需突發照顧，受僱勞工可在子女滿3歲前靈活申請，以日申請育嬰留職停薪常見QA。圖／健保署北區業務組提供

為支援職場父母平衡工作與家庭，政府自今年年1月1日起推動「以日為單位」的彈性育嬰留職停薪。針對2歲幼兒常因感冒需突發照顧，受僱勞工可在子女滿3歲前靈活申請，健保署也同步優化申報流程，提醒雇主可採「月底一併申報」方式簡化行政作業，確保家長在關鍵時刻能獲得即時支持。

健保署北區業務組指出，住在桃園的林小姐剛結束產假返回公司復職，休假天數有限，家中又育有一名2歲幼兒，每日交給托嬰中心照顧；由於幼兒初入托嬰期經常反覆感冒、發燒等狀況，均需家長短期照料，面對突發的照顧需求，許多家長於工作與家庭間不停的奔波。

對此，政府透過多元制度協助家庭關鍵時間獲得支持，自今年1月1日起政府推動育嬰留職停薪以「日」申請，受僱勞工可依需求，在子女3歲前，選擇以日為單位，向雇主申請育嬰留職停薪，並辦理健保相關申報。

中央健康保險署考量受僱勞工可能一個月有多次以「日」為申請，對此提醒於申報時，可累積數日，並於當月月底前一併辦理即可，不必一筆一筆申請；為因應勞工與雇主能快速了解健保申報流程，健保署整理常見3大問題，可透過官網即時了解健保費計收、申報管道、補充保費等規定。

今年年1月1日起推動「以日為單位」的彈性育嬰留職停薪，針對2歲幼兒常因感冒需突發照顧，受僱勞工可在子女滿3歲前靈活申請。圖／健保署北區業務組提供
今年年1月1日起推動「以日為單位」的彈性育嬰留職停薪，針對2歲幼兒常因感冒需突發照顧，受僱勞工可在子女滿3歲前靈活申請。圖／健保署北區業務組提供

健保署 雇主 補充保費

延伸閱讀

高雄市115年經濟弱勢醫療補助 2月1日起受理申請

懷孕空姐轉地勤遭拒被迫留職停薪 華航涉懷孕歧視挨罰32萬

備戰春節急診壅塞！健保署增OPAT治療天數 慢性病處方箋1月31開放領藥

健保部分負擔 要報醫院收入

相關新聞

友善育兒新制！1/1起育嬰留停推動以「日」申請 三大QA一次看

為支援職場父母平衡工作與家庭，政府自今年年1月1日起推動「以日為單位」的彈性育嬰留職停薪。針對2歲幼兒常因感冒需突發照顧...

【客家新釋】葉國居／看土面日日青

母親九十歲了，依舊守著故鄉的那畝田，她佝僂手栽的青菜，早已成為我在異鄉和母親的另一種連結。迢遙百里，菜香沿著長路迤邐，一...

【慢慢讀，詩】然靈／鞋貓

感謝貓／抱緊處理我的勞碌命……

【當代散文】周芬伶／女中路（上）

只要遠離人群，面對小溪或花木，她的痛苦減輕，有時忘了自我。那一剎那的空無與狂喜，讓她有如白孔雀般顫動發光……

【話題徵文：我意外的美好時刻】鄭閔聰／飛來一吉

迷上吉娃娃的那一刻，是大量瀏覽貼文後的偶然巧合。短影音的時代，可愛小狗也稱王作主，螢幕裡的小鼻子小眼睛，粉色舌頭偶爾外吐...

【青春名人堂】海德薇／他是空軍新聞官

每當重大飛行意外發生，新聞官必須在兩小時內發出三則新聞稿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。