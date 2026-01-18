快訊

小孩怨家裡窮！律師拿「iPhone」當獎勵 網熱議：是同儕壓力還是虛榮

聯合新聞網／ 綜合報導
律師透露，孩子常覺得家裡有點窮，因為同學的手機都比較新。 示意圖／ingimage
律師透露，孩子常覺得家裡有點窮，因為同學的手機都比較新。 示意圖／ingimage

律師林智群在臉書透露，孩子沒有手機，但班上同學都有新手機，於是他決定以學期成績前五名為條件，把自己的iPhone 11給小孩，不過他也指出，孩子常覺得家裡「有點窮」，同學的手機都比他們家的還新。

林智群納悶，即使家長認為不必追求最新款，小孩之間仍會比較。有網友指出，這種現象類似當年看到同學有錢買漫畫或新奇文具的心理，對孩子而言，同儕間的認同感和社交壓力，往往比手機本身的功能更重要。

貼文引起不少討論，「律師觀念超正確，要享受等以後自己賺錢，到時沒人會嘴」、「應該是打手機遊戲效能有差」、「鞋子也在比」、「換吧！不一定要給最新的」、「小朋友就是永遠會比來比去，大人也會！只是那個東西他在不在乎，以及有沒有實力而已」、「大人都會比來比去，何況小孩子，小孩子應該都喜歡新手機」。

另有家長補充，「我們都是讓高中小孩用0元手機」、「iPhone正常使用都能用個6年以上沒問題，現在買iPhone 17用到出社會剛好，下一支請自己賺錢想辦法囉」、「就是同儕間的認同感，只要大家拿一樣的手機就是一國的，但是需不需要建立這樣的關係？」、「少數老師都會有勢利眼了，何況小孩之間會比較」、「當他要自己賺錢換手機時，他就不會換手機了」。

