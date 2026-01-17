小孩生日不再發糖果！家長出奇招 改「送1物」制止餅乾糖果風氣
一名女網友分享，某天女兒放學帶了一袋餅乾，說是同學的「生日餅乾」，本以為學校沒有這個風氣，沒想到還是有家長宣戰，讓她想到一個實用又有趣的方式來遏止送「糖果、餅乾、蛋糕的風氣」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在社群平台「Threads」表示，因近期女兒生日也要到了，為了遏止送糖果、餅乾、蛋糕的風氣，她決定購買「高麗菜」當生日禮，因高麗菜不僅不貴，還是剛採收，又甜又好吃，讓她直呼「應該沒有家長會拒絕讓小孩多吃菜吧」。
這名女網友進一步說明，雖然女兒當下看到高麗菜忍不住哭喊「不要」，但她認為，既然要跟風，就跟一個不會被家長阻止的方向，一口氣準備了四箱，笑稱「獨樂樂不如眾樂樂」。
貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「我老公種小蕃茄的，送蕃茄是健康的了吧！我前一天晚上還在分裝雙色比較好看」、「我是自己做了一大批玩具造型皂，結果同學們卯起來洗手，當初幾乎每個班都腸病毒停課，我兒子全班同學仍舊健健康康撐過腸病毒尖峰期，創下全年級唯一沒停課的班級」、「我們也是送水果！好吃又健康，雖然放了一顆果凍」、「我賣烤甜甜圈的，孩子生日一樣送自己賣的烤甜甜圈」。
留言區也有同班家長現身回應「下午看到脆文，剛剛回來馬上看到姪女帶回來同款高麗菜，原來是同學啊！太可愛了吧！好好笑」、「媽咪您好！我女兒今天抱著一顆高麗菜回來，祝同班同學小朋友生日快樂，剛剛小姑跟先生都說在脆上面有看到文章，趕快分享給我」。
不過，也有部分網友持相反意見，指出「無聊當有趣，沒在煮的就是浪費，餅乾糖果你自己要你家孩子不要吃就好」、「送禮的初衷是什麼？小孩看到這個有開心？」、「我不希望拿，什麼都別發，也不要創造有創意的風氣」、「真的是不要，不要說女兒，我去上班也一點都不想帶高麗菜回家」。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言