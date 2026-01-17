小孩生日不再發糖果！家長出奇招 改「送1物」制止餅乾糖果風氣

一名女網友分享，某天女兒放學帶了一袋餅乾，說是同學的「生日餅乾」，本以為學校沒有這個風氣，沒想到還是有家長宣戰，讓她想到一個實用又有趣的方式來遏止送「糖果、餅乾、蛋糕的風氣」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，因近期女兒生日也要到了，為了遏止送糖果、餅乾、蛋糕的風氣，她決定購買「高麗菜」當生日禮，因高麗菜不僅不貴，還是剛採收，又甜又好吃，讓她直呼「應該沒有家長會拒絕讓小孩多吃菜吧」。

這名女網友進一步說明，雖然女兒當下看到高麗菜忍不住哭喊「不要」，但她認為，既然要跟風，就跟一個不會被家長阻止的方向，一口氣準備了四箱，笑稱「獨樂樂不如眾樂樂」。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「我老公種小蕃茄的，送蕃茄是健康的了吧！我前一天晚上還在分裝雙色比較好看」、「我是自己做了一大批玩具造型皂，結果同學們卯起來洗手，當初幾乎每個班都腸病毒停課，我兒子全班同學仍舊健健康康撐過腸病毒尖峰期，創下全年級唯一沒停課的班級」、「我們也是送水果！好吃又健康，雖然放了一顆果凍」、「我賣烤甜甜圈的，孩子生日一樣送自己賣的烤甜甜圈」。

留言區也有同班家長現身回應「下午看到脆文，剛剛回來馬上看到姪女帶回來同款高麗菜，原來是同學啊！太可愛了吧！好好笑」、「媽咪您好！我女兒今天抱著一顆高麗菜回來，祝同班同學小朋友生日快樂，剛剛小姑跟先生都說在脆上面有看到文章，趕快分享給我」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「無聊當有趣，沒在煮的就是浪費，餅乾糖果你自己要你家孩子不要吃就好」、「送禮的初衷是什麼？小孩看到這個有開心？」、「我不希望拿，什麼都別發，也不要創造有創意的風氣」、「真的是不要，不要說女兒，我去上班也一點都不想帶高麗菜回家」。