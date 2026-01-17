快訊

女兒考試永遠倒數第一！媽媽1句話感動13萬網友：教養最高境界

聯合新聞網／ 綜合報導
名網友分享，近期看到一位媽媽，面對孩子成績總是全班倒數第一，不但沒有責備或焦慮，反而用幽默又溫柔的語氣看待。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期看到一位媽媽，面對孩子成績總是全班倒數第一，不但沒有責備或焦慮，反而用幽默又溫柔的語氣看待，讓不少網友直呼是「教養的最高境界」。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期看到一位媽媽分享，說她女兒每次考試都倒數第一，但她覺得好可愛，直呼「小小的一個人，每天早起貪黑背個小書包去上學，結果腦子空空」，從字裡行間可看出媽媽對女兒滿是包容與疼愛。

貼文一出後，讓多數網友都相當感動，紛紛表示「教養的最高境界：看透了成績，看見了孩子」、「浪漫到不行，完全是有餘裕的教養才能做到的」、「她女兒的腦子不是空空的，是裝滿了可愛，媽媽很有智慧」、「喜歡這個媽媽的心態，她一定能在孩子身上看到更多優點的」、「成績不是一切，寧願小孩每天快快樂樂的回家，也不要他在天台上哭泣」、「每個小孩都有他們自己發光的地方，開開心心，健健康康」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「現在孩子國二了，每天還是先問他：今天上課開心嗎？下午跟誰分享點心？永遠記得國小高年級老師分享『無論成績好壞，每個孩子都是種子，每人花期不同』」、「我女兒也是都最後一名，但我從來沒有因為成績揍過她，也從來沒有拿她跟其他同學比較，她每天都很快樂上學、快樂跟我分享跟同學相處的趣事」、「我都跟兒子說上學開心就好，成績不重要，但品行很重要，不准說髒話，不准罷凌排擠同學」。

