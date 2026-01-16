快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦抱怨在過年期間被要求遵守傳統。示意圖／AI生成
農曆新年即將來臨，原本是與家人團聚的時刻，卻成了部分人心中難以承受的壓力。一名媳婦抱怨，在過年期間被要求遵守「媳婦除夕、初一不能回娘家」的傳統，且初二小姑要回娘家，婆婆直接訂好餐廳人數，要她們一起去吃，完全不顧慮她是否也要回娘家，讓她傻眼直呼「誰會喜歡這樣的過年！」。

該名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，結婚後最討厭的就是過年，她與孩子平時住在娘家，但每周固定帶小孩回婆家吃飯，而老公則是自己租屋。每到過年，老公阿嬤都會要求「媳婦除夕、初一不能回娘家」，若她不想住在婆家，就得回到老公的租屋處住。

除此之外，初二小姑要回娘家，婆婆也沒有事先詢問她的意願，直接訂好用餐人數，要他們一起去吃，讓她又氣又無奈，「完全不顧慮我要不要回娘家吃飯，然後先生也不說話，直接答應」。

文章曝光，網友們紛紛替她抱屈，「既然都不顧慮妳的感受，妳還管他，各自回各家找媽」、「她訂就得去嗎？直接帶著小孩回娘家就好了！不尊重他人的也別想他人會尊重他」、「他答應他的，妳做妳自己的。他能怎樣」、「最討厭這種支配的老人～男方阿嬤的要求，你沒必要聽啊」。

事後原po也補充，大家似乎都聚焦在初二有沒有回娘家，但其實是因為除夕、初一整天在婆家忙碌，沒地方能好好休息，晚上還不能回娘家住，先生又讓她和孩子自己住在外面，「初二還要從外面帶小孩回去待一天⋯誰會喜歡這樣的過年」。

過年 媳婦 娘家

媳婦除夕、初一禁回娘家？她被要求遵循傳統氣炸：誰愛這種過年　

農曆新年即將來臨，原本是與家人團聚的時刻，卻成了部分人心中難以承受的壓力。一名媳婦抱怨，在過年期間被要求遵守「媳婦除夕、初一不能回娘家」的傳統...

