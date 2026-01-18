【海的彼岸有什麼】劉彥辰／印度婚禮實境

凌晨兩點，我穿過微光的薄寒草場，參加印度婚禮中最重要的Puja儀式。婚宴大廳內搭起一座婚禮亭，新人、親屬與祭司在台上團團圍坐，中央安置一只方形火壇，燃著輕煙。

祭司開始唱誦。好友狄拉吉勉強打起精神，他身旁的新娘哈希塔仍畫著全妝，身披紅紗，戴著金的、銀的各式首飾，同樣一臉倦容。兩人盯著火，依指示間序供入花、米與香木，一旁的新娘母親時不時將紙鈔夾入祭司手上的經書，後者誦聲不斷，淡定收下。

燈將亭子打得奇亮，攝影師與架高的器材占據正面，給人現場看實境節目的錯覺。鏡頭沒拍到的地方，觀眾聊天的聊天、追劇的追劇，看新聞看足球的都有，完全沒在管台上，甚至將兩張長椅併成床，蓋起毛毯補眠。怕賓客餓，外燴師傅在後方炒起咖哩鐵板麵（鏗鏗鏘鏘），侍者捧著麵和香料奶茶穿梭於觀禮群眾間，四處都有吃麵的簌簌聲。

我懷著莊嚴的心來，但場景太超現實，實在肅穆不起來（簌簌）。

繞火儀式，由火神見證誓言。攝影／劉彥辰

鏡頭先行的婚禮哲學

大婚乃大事，當然會想留念，我在台灣、美國參加的婚禮都有影音紀錄，但印度婚禮給鏡頭的待遇完全是另一種規格。那三天隨時都有數機單眼十面埋伏，拍後製上傳一條龍光速產出，不僅有各種短影音方便po動態，還為每個活動製作一小時「電影版」供留念。照片更不用說了，海量，客人也能上雲端挑自己的美照。

那「鏡頭先行」的哲學無所不在，舞台就是個很好的例子。許多婚禮並不特意墊高，小教堂十字架，草地前花拱門，神社神前榻榻米，腳踏實地也是結了；但在印度，婚禮自帶表演屬性，賓客又動輒幾千人，儀式不分大小舞台都是標配，畢竟登台才能亮相。有舞台自然得有背板，背板又需要裝飾與花，那再外掛個煙火乾冰煙霧七彩火箭吧。寶萊塢提供了無限上綱的模板。

又例如光線。以往接觸到的婚攝以捕捉現場氣氛為主，燈用來補光與平衡，但在印度卻是反過來，舞台燈和棚燈極為強勢，白晝夜晚、室內室外同等光亮。我也不太習慣攝影組強烈的存在感：賓客圍成圓跳舞，相機就殺入內圈；新人正交換信物，單眼直接橫行過前台。

還經常為了畫面遙控群眾，甚至到了擺拍的程度。第一天午餐後，攝助將我和同行的芊拉進新郎的朋友群中，安排坐在C位。「好，你們開始聊天。」導演如是說。一行人在花園裡尬聊起來，我跟芊完全不懂印地語（Hindi），還是配合地微笑點頭。「換國外朋友聊點新郎的小故事。」導演又說，燈與鏡頭同時瞄準我。我石化。好在芊能言善道，完美英文一鏡到底所有人都很滿意。導演喊卡，殺青後我們各自單飛。

凌晨的Puja儀式，台上台下兩樣情。攝影／劉彥辰

終於盼到遲來的莊嚴

畫面，是的，都是為了畫面。迎親那晚，按習俗新郎隊伍行進得愈慢愈好，於是婚宴會館A棟到B棟十五分鐘的路程我們走了一個多小時，為了補白，期間得不間斷地繞著新郎的白馬載歌載舞（為什麼印度人都這麼會唱歌跳舞呢），鏡頭不在的時候抓緊時間休息，攝影機一來舞力全開，堪比高強度間歇有氧。

祝禱似乎永無止境。麵吃完了，劇看累了，剩一半的人還醒著，一直到四點左右才終於迎來高潮：繞火禮（Phere）。新人的手用布纏綁在一起，象徵連理，他們將在親友的見證下繞行火壇七圈，向天地祈福，對彼此許諾，食糧、健康、財富、愛……每圈都代表一種婚誓，此後就是七世夫妻了。

上戲了。祭助召集賓客齊聚台前，每人發一把新鮮的玫瑰花瓣，握在手中幾乎要滴出香氣。印度婚禮沒在用假花的。我想起薑黃儀式後整座舞台被金盞花覆蓋，滿地碎金被無心地踩來踩去，綻放到最美只為那被浪擲的一瞬。祭司指示新人繞行神火，梵音再起，寒冷的冬夜裡落英繽紛。我看著好友成親，心下感動。啊，終於，我所期待的，遲來的莊嚴肅穆。

可惜只持續了五秒。「不要用丟的！」在新娘被一坨花砸中後，攝影出聲禁止我們虛擲花瓣，要繞七圈，前兩圈就丟光了花。這就是NG嗎？祭助只好再補發一些花，邊叮嚀眾人不要一次丟光，一次只能丟幾片。好喔，我現在也老演了。

吃早餐時，完全沒睡的狄拉吉偷偷向我抱怨。「本來說只弄兩小時，結果咧！」送客後他們還要開車數小時到祖地去祭拜，幾天後再和哈希塔回娘家，彼時想必又要各種高光了吧。

我拍拍他，「加油，快搞定了。」

「謝謝你來。」

我擁抱了狄拉吉，「謝謝你請我來。」

想再多說點什麼，看見旁邊的鏡頭還是算了，只好再給他一個擁抱。

「再見，我的朋友。」