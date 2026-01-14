快訊

美股早盤／油金跳高！靜候高院關稅裁定 四大指數盡墨

老農津貼加碼？政院明拍板修法 國民年金及弱勢津貼近期也將檢討

公婆堅持「一家人要叫爸媽」…她無奈求解 網點破：服從性測試

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友分享婆婆對於「稱謂」非常執著，認為嫁進門後就要改口叫公婆「爸媽」，讓她覺得彆扭。圖／AI生成
近日有網友分享婆婆對於「稱謂」非常執著，認為嫁進門後就要改口叫公婆「爸媽」，讓她覺得彆扭。圖／AI生成

婆媳關係向來被視為婚姻中最難拿捏的一環，從生活習慣到相處界線，都可能成為摩擦來源。近日就有一名女網友在Dcard發文，分享自己對於婆婆「稱謂執著」的困擾，貼文曝光後引發大量討論，不少網友紛紛留言分享自身經驗，讓「要不要把公婆叫爸媽」成為熱議話題。

原PO表示，結婚後第一次見到公婆時，婆婆便笑著提醒她「現在結婚了，應該要喊爸媽」，雖然語氣輕鬆，但仍讓她感到彆扭。婆婆後來改口建議以姓氏加爸媽稱呼，但原PO仍覺得不自在，尤其老公至今也未對她父母改口。而近期因老公外派半年，婆婆主動傳訊關心，表示「有事都可以跟爸媽說，都是一家人要互相幫忙」，讓她更加困惑，直言「辛苦養大我的不是你們」，再加上雙方分隔南北，實際上也難以互相照應，讓她忍不住懷疑自己是否太過敏感。

不少網友力挺原PO，認為這類稱謂要求可能並非單純示好，而是一種「服從性測試」。有人分享經驗表示，刻意強調「我是你媽」可能是在營造一家人的氛圍，未來更容易以此作為情緒勒索的工具；也有網友建議反向操作，笑稱「既然當媽媽，那就要紅包、要零用錢」，藉此看對方是否真心把自己當女兒看待。更多人提醒，不想改口就不必勉強自己迎合，真正的尊重應建立在雙方舒適的前提上。

不過，也有另一派網友持較為寬鬆的看法，認為若只是稱謂上的表達，未必需要過度解讀。有網友分享，自己的公婆也常強調「我們是一家人」，相處上並未造成壓力，認為稱呼本來就沒有標準答案；也有人指出重點不在怎麼叫，而是對方是否藉此干涉生活或越界管控，「不管怎麼稱呼，都不會改變不是親生父母的事實」，只要彼此尊重界線，稱謂其實可以彈性看待。

公婆 婆媳紛爭 婆婆 結婚 生活習慣 情緒勒索 婚姻

延伸閱讀

辛苦20年仍遭婆家人嫌...人妻黑化「1舉動」 網力挺：不算晚

公婆元旦出新招整媳婦！老公一旁補刀1句…她當場炸鍋

家裡堆積如山的餐具怎整理？她用打掃婆家8年經驗「分四等級」有效斷捨離

夫妻生孩花費多…打算「過年不包紅包」遭公婆罵不孝 網掀論戰

相關新聞

公婆堅持「一家人要叫爸媽」…她無奈求解 網點破：服從性測試

婆媳關係向來被視為婚姻中最難拿捏的一環，從生活習慣到相處界線，都可能成為摩擦來源。近日就有一名女網友在Dcard發文，分享自己對...

男友「1舉動」太忘情！她隔天耳朵劇痛「發炎又感染」 理由讓全診間笑翻

情侶間的親密互動本該是感情加溫的催化劑，沒想到竟暗藏「醫療風險」！一位網友在Dcard以「請各位小心被男友舔耳朵」為題發文，表示與男友調情時「首次被舔耳朵」…

吃軟飯哥「拿女友錢養小三」囂張不分手 妹天人交戰：該說嗎？

一名Dcard女網友發文表示，30歲的哥哥與28歲女友交往已五年。交往初期，哥哥工作不穩定，女友在職場發展順利，長期負擔兩人生活開銷，不僅固定給哥哥零用錢，還幫忙繳學費、補學歷，平時也會買哥哥想要的東西，對他十分照顧。因此全家人都很喜歡這位女友，認為她溫和成熟，目前兩人已同居。

談正事就臭臉！夫月入9萬堅持租屋、拒買車 人妻陷內耗：他像陌生人

臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」近日出現一名人妻抒發心情，坦言與另一半在重大生活規劃上始終無法溝通，讓她感到相當痛苦。原PO表示，丈夫月收入約9萬元，但對方堅持一輩子租屋，不願購屋，即便她提出願意各自負擔一半頭期款，仍遭到拒絕，讓她對未來感到不安。

「沒本事別生」就好？ 網搖頭揭殘酷真相：不養小孩改扛長照

一名網友在Dcard發文指出，台灣生育率持續探底，社群上常見「沒本事就別生」的論述，看似理性，卻多半只算到三十歲以前的輕鬆人生，忽略後面長達數十年的現實帳單...

幾米／空氣朋友

空氣朋友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。