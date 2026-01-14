公婆堅持「一家人要叫爸媽」…她無奈求解 網點破：服從性測試

婆媳關係向來被視為婚姻中最難拿捏的一環，從生活習慣到相處界線，都可能成為摩擦來源。近日就有一名女網友在Dcard發文，分享自己對於婆婆「稱謂執著」的困擾，貼文曝光後引發大量討論，不少網友紛紛留言分享自身經驗，讓「要不要把公婆叫爸媽」成為熱議話題。

原PO表示，結婚後第一次見到公婆時，婆婆便笑著提醒她「現在結婚了，應該要喊爸媽」，雖然語氣輕鬆，但仍讓她感到彆扭。婆婆後來改口建議以姓氏加爸媽稱呼，但原PO仍覺得不自在，尤其老公至今也未對她父母改口。而近期因老公外派半年，婆婆主動傳訊關心，表示「有事都可以跟爸媽說，都是一家人要互相幫忙」，讓她更加困惑，直言「辛苦養大我的不是你們」，再加上雙方分隔南北，實際上也難以互相照應，讓她忍不住懷疑自己是否太過敏感。

不少網友力挺原PO，認為這類稱謂要求可能並非單純示好，而是一種「服從性測試」。有人分享經驗表示，刻意強調「我是你媽」可能是在營造一家人的氛圍，未來更容易以此作為情緒勒索的工具；也有網友建議反向操作，笑稱「既然當媽媽，那就要紅包、要零用錢」，藉此看對方是否真心把自己當女兒看待。更多人提醒，不想改口就不必勉強自己迎合，真正的尊重應建立在雙方舒適的前提上。

不過，也有另一派網友持較為寬鬆的看法，認為若只是稱謂上的表達，未必需要過度解讀。有網友分享，自己的公婆也常強調「我們是一家人」，相處上並未造成壓力，認為稱呼本來就沒有標準答案；也有人指出重點不在怎麼叫，而是對方是否藉此干涉生活或越界管控，「不管怎麼稱呼，都不會改變不是親生父母的事實」，只要彼此尊重界線，稱謂其實可以彈性看待。