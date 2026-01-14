男友「1舉動」太忘情！她隔天耳朵劇痛「發炎又感染」 理由讓全診間笑翻

情侶間的親密互動本該是感情加溫的催化劑，沒想到竟暗藏「醫療風險」！一位網友在Dcard以「請各位小心被男友舔耳朵」為題發文，表示與男友調情時「首次被舔耳朵」，結果隔天醒來耳朵劇痛，就醫後還被迫打抗生素治療，成為她人生中最痛的經驗之一。

一位女網友近日發文分享慘痛經驗，表示日前與男友親密互動時，第一次被對方舔耳朵，當下雖然被嚇到並制止，男友卻一度「太投入」沒停下來，甚至有口水流進耳道。

沒想到隔天一覺醒來，原PO發現自己的耳朵一路痛到腦袋，讓她形容「像頭要裂開一樣」，臉部與耳朵交界處也出現明顯發燙。她嚇得趕緊就醫，醫師檢查後診斷為外耳道發炎細菌感染，還示警有機會惡化成蜂窩性組織炎，當場替她施打抗生素，並開立口服藥物與點耳藥水治療。

原PO轉述醫師提醒，「人的口水其實超多細菌」，也表示發文的目的是想提醒大家「舔耳朵這件事其實滿危險的」；同時也透過自身經驗，呼籲網友在激情時別太入迷，否則會和她一樣：「被迫吃五天抗生素，真的超痛」。

貼文曝光後掀起熱烈討論，網友紛紛腦洞大開，直呼「用妳耳朵做收涎？」、「醫生知道感染原因後沒笑出來嗎」、「今晚換妳舔他耳朵，讓他感受一下耳道發炎」、「男友是吃了什麼，為啥口水這麼毒」、「一般來說，舔那個位置就情趣一下，舔到口水流進去是怎樣啦」；甚至有人將她男友戲稱為「科莫多巨蜥」、「異形」或「食蟻獸」。

至於診間趣事，原PO分享醫生先問診並確認耳朵的情況，「後來我想到他（男友）舔我耳朵、口水流進去，就問醫生會不會是這個原因」，結果醫師與護理師當場笑翻。因為多次回診，這段故事還被迫講了三遍，讓她害羞不已：「整個診間的人都提醒我，回去後記得跟他說不要舔耳朵囉。」

她也補充，自己本來是去小診所就醫，後來因症狀嚴重轉診去大醫院。男友得知原因後相當自責、頻頻道歉，兩人也已達成共識，未來會避免相關行為，「看他因為我痛苦快哭的樣子，我也很捨不得」，自然選擇原諒對方，和平收場。