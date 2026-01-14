「沒本事別生」就好？ 網搖頭揭殘酷真相：不養小孩改扛長照

一名網友在Dcard發文指出，台灣生育率持續探底，社群上常見「沒本事就別生」的論述，看似理性，卻多半只算到三十歲以前的輕鬆人生，忽略後面長達數十年的現實帳單。原PO引用國發會與內政部資料指出，台灣總生育率長期徘徊在0.8至0.9的超低水準，2025年新生兒僅剩10萬7812人，已連續十年下降；同時，65歲以上人口占比在2025年達到20.06%，台灣正式進入超高齡社會。

原PO認為，對九年級世代而言，父母正逐步走向「需要被照顧」的階段，失能、慢性病、失智、跌倒與長期復健將愈來愈常見。即使沒有房貸車貸，照顧責任仍可能成為另一種長期束縛，包括時間、情緒、請假奔波與家庭分工衝突，甚至伴隨「不做就是不孝」的道德壓力，讓人難以真正置身事外。

針對「送長照機構就好」的說法，原PO直言，長照品質差距極大，且一分錢一分貨，多數家庭只能負擔不上不下的照顧水準。引用衛福部資料，2024 年符合長照資格者約55.8萬人，2026年需求預估突破90萬，但照服員人力至2024年底僅約10萬人，現場早已出現白班、夜間與假日難以調度的狀況。即使政府預算持續提高，缺工問題仍無法立刻改善，「錢能買到照顧，但買不到不缺工」。

原PO最後指出，不生可以是選擇，但不等於從此自由，可能只是把房貸換成照顧、把月付換成歲月。他並非鼓勵無條件生育，也反對將生小孩視為解決少子化的道德或愛國指標，而是認為社會真正該討論的，不是嘲笑誰不生，而是在既定人口結構下，如何建立制度，讓人老後不靠運氣、不靠家屬燃燒、不靠金錢硬砸，也能有尊嚴地走完人生。

貼文下方部分網友搖頭，「不要天真的以為上一代怎麼活下去這一代一定要複製。曾經有人在19世紀末算出全世界糧食不夠會人口大崩潰，結果出現了化學肥料」、「未來都AI機器人的時代了，還有人在擔心生不生的問題」、「一直以來老人死不掉才是問題」、「每一代都覺得自己是最辛苦的那一代」、「還有七年級墊底，什麼金融風暴都遇到」、「我身邊看很多家長已經把退休生活都規劃好了，不用小孩照顧、金援，到底是哪來的想法」、「每一代都說自己是最辛苦的一代，基本上在台灣只會越來越辛苦，因為人口越來越少」。

也有網友直言，「我不生也不打算結婚，能走多久就多久吧」、「現在就是自己都養不起了沒辦法生」、「所以現代人沒有本錢生是事實」、「我也不是不想生，台灣環境讓我不敢生」「政府如果沒有作為，那憑什麼要別人生」、「上有老都快喘不過氣了，下還有小要怎顧」、「父母老了需要照顧是一個龐大的負擔沒錯，這時候如果多兩個小孩要喝奶你看怎麼辦」。