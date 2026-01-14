吃軟飯哥「拿女友錢養小三」囂張不分手 妹天人交戰：該說嗎？

一名Dcard女網友發文表示，30歲的哥哥與28歲女友交往已五年。交往初期，哥哥工作不穩定，女友在職場發展順利，長期負擔兩人生活開銷，不僅固定給哥哥零用錢，還幫忙繳學費、補學歷，平時也會買哥哥想要的東西，對他十分照顧。因此全家人都很喜歡這位女友，認為她溫和成熟，目前兩人已同居。

原PO補充，女友還安排哥哥進自己舅舅的公司工作，即使如此，生活開銷仍多半由女友負擔。直到某次，哥哥向原PO坦承，自己長期約炮，對女友已沒有感情，甚至還有一位固定交往的小三，對方完全不知道哥哥已有正牌女友。哥哥對女友謊稱出差，實際卻帶著小三出遊，花錢毫不手軟。

原PO勸哥哥不愛就放手，哥哥卻囂張表示不可能，還炫耀女友完全不知情，兩邊都沒有發現，並親口說自己愛的是小三，但不會與女友分手。面對這樣的情況，原PO十分掙扎，坦言很想把真相告訴哥哥的女朋友，卻又擔心對方會受到巨大傷害，哥哥因此失去一切，覺得自己好像會成為「壞人」。

貼文曝光後，部分網友認為原PO應說出真相，「女友有知的權利，我自己是會攤牌，管他是不是親哥」、「妳不講真的枉費女友對妳們全家那麼好，要是他有一天知道，一定會覺得真心換絕情」、「一定要讓女朋友知道，難過是必然的，但拖越久成本越高會越難脫身的，妳哥會生氣就生氣，他就是渣男和巨嬰」、「放過人家好嗎？妳也不希望哪天如果是妳男友劈腿，對方家人明知卻不告知吧」、「拜託快講」、「幫幫他女友吧！妳哥真的爛，拿女生的錢養小三」。

也有人建議透過暗示讓哥哥女友知情，「如果我很喜歡那個女友我會講，或是暗示」、「我覺得可能要讓對方隱晦知情而不是妳直接跟對方說，但這部分我也不知道怎麼辦」、「同為女人我會講，但會用暗示的方式抓到你哥有小三的證據」、「我會講，因為我自己也不想當小丑，但妳一定要記得要有技巧的講，不要被妳哥發現妳講的」、「找不認識的人去偷偷暗示」。

留言區網友也提醒三思而後行，「要如何做選擇前，最好是私下評估每個人可能的反應，還有更重要的是妳會受到什麼樣的影響」、「有時候說明白一件事情後，如果發生難以挽回的事情或需要有人扛責任，通常事情就會變得很複雜」。