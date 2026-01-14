快訊

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

吃軟飯哥「拿女友錢養小三」囂張不分手 妹天人交戰：該說嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露哥哥拿女友錢養小三，坦言陷入掙扎該不該介入。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名女網友透露哥哥拿女友錢養小三，坦言陷入掙扎該不該介入。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

一名Dcard女網友發文表示，30歲的哥哥與28歲女友交往已五年。交往初期，哥哥工作不穩定，女友在職場發展順利，長期負擔兩人生活開銷，不僅固定給哥哥零用錢，還幫忙繳學費、補學歷，平時也會買哥哥想要的東西，對他十分照顧。因此全家人都很喜歡這位女友，認為她溫和成熟，目前兩人已同居。

原PO補充，女友還安排哥哥進自己舅舅的公司工作，即使如此，生活開銷仍多半由女友負擔。直到某次，哥哥向原PO坦承，自己長期約炮，對女友已沒有感情，甚至還有一位固定交往的小三，對方完全不知道哥哥已有正牌女友。哥哥對女友謊稱出差，實際卻帶著小三出遊，花錢毫不手軟。

原PO勸哥哥不愛就放手，哥哥卻囂張表示不可能，還炫耀女友完全不知情，兩邊都沒有發現，並親口說自己愛的是小三，但不會與女友分手。面對這樣的情況，原PO十分掙扎，坦言很想把真相告訴哥哥的女朋友，卻又擔心對方會受到巨大傷害，哥哥因此失去一切，覺得自己好像會成為「壞人」。

貼文曝光後，部分網友認為原PO應說出真相，「女友有知的權利，我自己是會攤牌，管他是不是親哥」、「妳不講真的枉費女友對妳們全家那麼好，要是他有一天知道，一定會覺得真心換絕情」、「一定要讓女朋友知道，難過是必然的，但拖越久成本越高會越難脫身的，妳哥會生氣就生氣，他就是渣男和巨嬰」、「放過人家好嗎？妳也不希望哪天如果是妳男友劈腿，對方家人明知卻不告知吧」、「拜託快講」、「幫幫他女友吧！妳哥真的爛，拿女生的錢養小三」。

也有人建議透過暗示讓哥哥女友知情，「如果我很喜歡那個女友我會講，或是暗示」、「我覺得可能要讓對方隱晦知情而不是妳直接跟對方說，但這部分我也不知道怎麼辦」、「同為女人我會講，但會用暗示的方式抓到你哥有小三的證據」、「我會講，因為我自己也不想當小丑，但妳一定要記得要有技巧的講，不要被妳哥發現妳講的」、「找不認識的人去偷偷暗示」。

留言區網友也提醒三思而後行，「要如何做選擇前，最好是私下評估每個人可能的反應，還有更重要的是妳會受到什麼樣的影響」、「有時候說明白一件事情後，如果發生難以挽回的事情或需要有人扛責任，通常事情就會變得很複雜」。

兩性關係 出軌

延伸閱讀

老闆太難了！客喊27顆地瓜球分5袋 釣出更瞎要求：13公斤飼料分14包

選細的沒有比較健康！營養師揭「麵食紅綠燈」：它是吸油面紙

首次發作就是生命終點…年輕人猝死因忽略警訊 醫列4救命關鍵

小心越長越醜！助孩子改善口呼吸 醫籲別貼「止鼾神器」：有窒息風險

相關新聞

「沒本事別生」就好？ 網搖頭揭殘酷真相：不養小孩改扛長照

一名網友在Dcard發文指出，台灣生育率持續探底，社群上常見「沒本事就別生」的論述，看似理性，卻多半只算到三十歲以前的輕鬆人生，忽略後面長達數十年的現實帳單...

吃軟飯哥「拿女友錢養小三」囂張不分手 妹天人交戰：該說嗎？

一名Dcard女網友發文表示，30歲的哥哥與28歲女友交往已五年。交往初期，哥哥工作不穩定，女友在職場發展順利，長期負擔兩人生活開銷，不僅固定給哥哥零用錢，還幫忙繳學費、補學歷，平時也會買哥哥想要的東西，對他十分照顧。因此全家人都很喜歡這位女友，認為她溫和成熟，目前兩人已同居。

談正事就臭臉！夫月入9萬堅持租屋、拒買車 人妻陷內耗：他像陌生人

臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」近日出現一名人妻抒發心情，坦言與另一半在重大生活規劃上始終無法溝通，讓她感到相當痛苦。原PO表示，丈夫月收入約9萬元，但對方堅持一輩子租屋，不願購屋，即便她提出願意各自負擔一半頭期款，仍遭到拒絕，讓她對未來感到不安。

幾米／空氣朋友

空氣朋友。

【聯副電影院】彭紹宇／《情感的價值》：有傷的人，如何在藝術中自我治癒

離去的父親，在母親逝世後回來了。在眾人眼中，他是享譽國際的大導演；但在女兒認知裡，他是缺席家庭多年的父親。他帶回來的，不...

【慢慢讀，詩】葉莎／當我們靠近樹林

他不教我光線，空間和哲理／卻教我內縮及自我崩落／試著讓自己成為一座深井／要我看見一切枯萎與衰亡／並說，其實那是一條河流……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。