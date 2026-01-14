談正事就臭臉！夫月入9萬堅持租屋、拒買車 人妻陷內耗：他像陌生人

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻透露丈夫月入9萬，仍堅持租房一輩子。示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage
臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」近日出現一名人妻抒發心情，坦言與另一半在重大生活規劃上始終無法溝通，讓她感到相當痛苦。原PO表示，丈夫月收入約9萬元，但對方堅持一輩子租屋，不願購屋，即便她提出願意各自負擔一半頭期款，仍遭到拒絕，讓她對未來感到不安。

原PO進一步透露，除了買房觀念分歧，兩人連是否購買一輛基本代步車也談不攏。她指出，假日外出若不騎機車就得頻繁轉乘捷運，往往抵達目的地時早已疲憊不堪、興致全無，但丈夫仍不願妥協。她無奈表示，只要涉及需要認真溝通的議題，雙方立場不同，對方會立刻擺出拒人於千里之外的態度，讓她瞬間感到陌生，也忍不住質疑自己當初的婚姻選擇，直言丈夫婚前、婚後落差極大。

貼文曝光後，不少人建議原PO先顧好自己，「沒孩子就離，大不了自己買小間的自己住」、「妳可以買套房先出租，給自己留後路，萬一受夠他了或是老了租不到房，妳能有個後盾，但不用跟他說」、「如果自己有錢，自己買自己的比較好」、「天啊！這男的不太ok，很自私的感覺」、「如果三觀很不合，相處一輩子是難過自己」、「結婚不是一輩子，如果真的生活觀念落差很大，還是離婚吧」、「婚姻沒有共識，且感覺都不在同一條船上，一起生活太累了」、「不願溝通的另一半等同精神暴力，為什麼要死守？自己去做自己想做的，反正對方也不想參與妳期待的人生」。

也有部分網友分享不同經驗，「我老公當初和妳老公一樣，那時我強迫他買房子，為了這事我們天天吵架，但20年後，我們只覺得還好當初買房子了」、「我姊就自己買一間透天，姊夫也不想買」。另外還出現不同聲音，「他對錢有什麼計畫嗎？妳有沒有問過他為什麼寧可租房一輩子而不願意買房嗎」、「現在的房價很貴耶…妳要確定你們買了能扛得起房貸耶」。

夫妻關係 婚姻 買房

