獨立、願分擔責任…窮養的孩子更孝順？網全搖頭：別簡化教養

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為在資源有限的環境中長大的孩子，多半較為獨立、懂事，也更願意替家中分擔責任。 圖／AI生成
網友認為在資源有限的環境中長大的孩子，多半較為獨立、懂事，也更願意替家中分擔責任。 圖／AI生成

窮養的孩子更孝順？近日有網友在Dcard發文，分享自己與長輩聊天，發現現代的孩子相較於在貧苦環境成長的上一代更加自私、冷漠，讓原PO震驚「窮養」與「富養」的區別如此之大嗎？

原PO在文中表示，長輩們普遍認為過去生活雖然辛苦，但在資源有限的環境中長大的孩子，多半較為獨立、懂事，也更願意替家中分擔責任。原PO還提到，以前孩子一領到錢，往往第一時間想到要拿回家用，兄弟姊妹之間也因家境清苦而更加團結，彼此互相扶持。

相較之下，原PO感嘆，現在不少孩子在品性、禮節及對待父母的態度上，與過去大不相同。老一輩常將此歸因於「代溝」，但原PO認為，如今與年輕世代之間的距離更像是「鴻溝」，不僅容易出現冷漠與自我中心的現象，也讓「養兒防老」逐漸變成只求各自安好的無奈心態。

此外，原PO也談到社會氛圍的改變，提及詐騙事件頻傳、過年團聚的和樂氣氛不如以往，讓人不禁感嘆人情味逐漸消失。最後，原PO向網友提問，究竟該如何看待當今社會的變化？是被「窮養」、「富養」，還是介於兩者之間？而這樣的成長背景，是否真的對人格與價值觀留下深遠影響？

貼文一經發出便引來熱議，「以前的社會就是情勒」、「人心理健康、敢表達不滿，對人的善意才是真誠、自然流露的。上一代的孝順被操縱的意味很重，表演性很強，會用攀比的方式彌補心裡的痛苦跟不平，上年紀後尤其是女性心理出問題的很多」、「這種教養被簡化成只有金錢多寡的說法，不覺得錯很大嗎？還是用愛養吧？」、「跟錢無關，跟父母能付出的愛與關懷相關，有富養愛多、富養愛少、窮養愛多、窮養愛少，需要各自討論，基本上窮養愛多的孩子最上進，而且感恩父母的心最強」。

父母 金錢 年輕世代 情勒 價值觀 代溝 親子教養

