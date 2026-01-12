快訊

雷虎科技發重訊喊告網紅Cheap 駁斥影片內容「追究到底」

聽新聞
0:00 / 0:00

女車禍重傷開刀留疤 父母一句「妳以後怎麼嫁人？」讓她心碎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子車禍後，因為開刀留下紅色疤痕，父母卻只關心「以後怎麼嫁人？」示意圖／AI生成
一名女子車禍後，因為開刀留下紅色疤痕，父母卻只關心「以後怎麼嫁人？」示意圖／AI生成

發生意外每個人都不願意，但事後若被冷言冷語，恐怕更讓遭難者心寒。日前有位女網友哭訴，她因為車禍，胰臟半切除，脾臟全切除，並且在肚子上留下一條紅疤。沒想到父母說了一句「妳這樣以後怎麼嫁人？」讓她更難過，並表示「最親密的人都這樣說我，我更不能接受了」。

一名女網友在Dcard發文回憶，她去年（2025年）6月出了車禍，只有19歲的她身體承受巨大的痛楚，當下送醫除了半切除胰臟外，脾臟也全部切除了。沒想到她甦醒後，父母並未第一時間慶幸她劫後餘生，反而跟她說「妳這樣怎麼嫁人？妳才19歲，以後怎麼辦？」，讓原PO心痛表示「難受的不是我身體上帶來的痛，而是言語的，更可怕的是出自父母之言」。

她坦言，因為是最親密的家人所說的話，讓她更徹底喪失自信，不相信會有人愛上這樣的自己，甚至也不敢跟任何人說她身上留下的疤痕，因為害怕被傷害，只要有人關心她，就會讓她備感傷心，若未來感情受傷，可能都會歸咎於自己的傷疤。文末原PO形容「或許我留在了那個充滿消毒水味的病房」。

文章曝光後，許多網友心疼安慰「如果一個男生會因為妳肚子上有一道疤痕就嫌棄，那不要也罷」、「只是在肚子又不是在臉上，一段關係取決於相處跟個性」、「愛妳的人根本不會看這些外在的東西，妳的內在才決定妳是怎樣的人」、「如果是我，一開始不知道妳身上有疤，相處並愛上妳後，真的只會心疼，完全不會嫌棄，會當成妳的一部分一起愛著」、「妳父母很糟糕，外表有比妳的命重要嗎？」、「我有六條妳的疤痕，但沒有任何一任男友嫌棄過，甚至我也結婚了」。

父母 車禍 結婚

延伸閱讀

相機實力誰最強？全球手機拍照榜單更新 iPhone不是第一、三星S25只排24

老司機注意！變換車道「有打方向燈」 因一狀況仍恐被罰3000元

擋寒流「暖暖包」用完怎處理？ 全台唯這縣市歸類可回收垃圾

一票人冬天遊日本就頭痛 過來人曝原因：不要穿發熱衣

相關新聞

女車禍重傷開刀留疤 父母一句「妳以後怎麼嫁人？」讓她心碎

發生意外每個人都不願意，但事後若被冷言冷語，恐怕更讓遭難者心寒。日前有位女網友哭訴，她因為車禍，胰臟半切除，脾臟全切除，並且在肚子上留下一條紅疤。沒想到父母說了一句「妳這樣以後怎麼嫁人？」讓她更難過，並表示「最親密的人都這樣說我，我更不能接受了」。

【作家的文學紀念冊】余佩珊／書堆山

他是個文字人，創造之外，堆山就夠了。這一處堆滿，就堆另一處。他是個善於堆砌的人，典故，文字，意象，散文，詩篇，歌曲，評論，還沒說到學生的作業呢……

【專家解析】吳依倫／當憂鬱在產後悄悄來襲

成為母親，本該是件值得慶祝，幸福而美好的事。然而許多人卻是在當了媽媽後，才發現產後生活跟自己所想像的不一樣。就如前文〈紗...

【女性心聲】森／紗

直到後來，我才從朋友口中得知，這就是產後憂鬱。原來它是真的存在，和一般的憂鬱症沒什麼差別，來無影、去無蹤，而且它不挑人也不挑身分，就算是不愁吃穿的醫生娘也可能會得。

【話題徵文：我意外的美好時刻】周楠／上相了

知道自己長得醜，所以很少拍照，也絕少自拍。太多失敗的照片，讓人不忍卒睹，沮喪不已。友人看了照片，有的不語，有的安慰道：「...

【青春名人堂】勒虎／歡迎光臨薩滿營地

根據人類學家麥可．哈納在《薩滿之路：進入意識的時空旅行，迎接全新的身心轉化》一書中的定義，薩滿指稱的「是一種靈性生態（s...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。