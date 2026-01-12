女車禍重傷開刀留疤 父母一句「妳以後怎麼嫁人？」讓她心碎
發生意外每個人都不願意，但事後若被冷言冷語，恐怕更讓遭難者心寒。日前有位女網友哭訴，她因為車禍，胰臟半切除，脾臟全切除，並且在肚子上留下一條紅疤。沒想到父母說了一句「妳這樣以後怎麼嫁人？」讓她更難過，並表示「最親密的人都這樣說我，我更不能接受了」。
一名女網友在Dcard發文回憶，她去年（2025年）6月出了車禍，只有19歲的她身體承受巨大的痛楚，當下送醫除了半切除胰臟外，脾臟也全部切除了。沒想到她甦醒後，父母並未第一時間慶幸她劫後餘生，反而跟她說「妳這樣怎麼嫁人？妳才19歲，以後怎麼辦？」，讓原PO心痛表示「難受的不是我身體上帶來的痛，而是言語的，更可怕的是出自父母之言」。
她坦言，因為是最親密的家人所說的話，讓她更徹底喪失自信，不相信會有人愛上這樣的自己，甚至也不敢跟任何人說她身上留下的疤痕，因為害怕被傷害，只要有人關心她，就會讓她備感傷心，若未來感情受傷，可能都會歸咎於自己的傷疤。文末原PO形容「或許我留在了那個充滿消毒水味的病房」。
文章曝光後，許多網友心疼安慰「如果一個男生會因為妳肚子上有一道疤痕就嫌棄，那不要也罷」、「只是在肚子又不是在臉上，一段關係取決於相處跟個性」、「愛妳的人根本不會看這些外在的東西，妳的內在才決定妳是怎樣的人」、「如果是我，一開始不知道妳身上有疤，相處並愛上妳後，真的只會心疼，完全不會嫌棄，會當成妳的一部分一起愛著」、「妳父母很糟糕，外表有比妳的命重要嗎？」、「我有六條妳的疤痕，但沒有任何一任男友嫌棄過，甚至我也結婚了」。
