愛子無台灣籍…留學單親媽攜兒回台定居卡關 憂成「人球」急向民代陳情

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
一名留學單親媽攜幼兒回台定居，但辦理定居證卡關，愛子恐成人球急哭。圖／民眾提供
一名留學單親媽攜幼兒回台定居，但辦理定居證卡關，愛子恐成人球急哭。圖／民眾提供

彰化縣一名女子2022年在美留學時因和前夫感情生變分居，與美國男友生下一子，不久就和前夫離婚，去年她帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，去年10月簽證到期後她只得帶著兒子到日本，再重新入境台灣，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情。

立委陳素月服務處及社頭鄉代會主席陳慶福先後接到女子救助陳情表示，她是2022年12月初在美國生下兒子，12月底就與前夫離婚，兒子生父是美國前男友，她在美國法庭和孩子生父有協商，由她取得獨立監護權，去年7月她帶著美國籍兒子回家鄉彰化定居，但因兒子還沒有台灣國籍，只能用3個月觀光免簽入境。

單親媽說，她到戶政單位要辦戶籍時，戶政說得先到移民署取得小孩定居證，但到移民署時，移民署又說她兒子是在婚姻關係時所生，辦理相關業務需其前夫同意，她只得上法院向前夫提起親子關係不存在訴訟，由她單獨辦理定居證，但前夫還在國外，又不肯出面，法院訴訟曠日廢時。

去年因3個月免簽到期，她只得帶著兒子先出境到日本，再回台灣，眼看1月16日免簽又要到期，她怕這次再帶兒子出國，不知會不會卡關，回不來，眼看兒子成了「人球」，她急哭再向陳慶福陳情，希望移民署能協助辦定居證。

單親媽說，由於上周她也請法院書記官協助，今天已收到法院的暫時裁定，未成年子女的權利義務行使暫時由她任之，但她再打電話去問移民署時，移民署還是跟她說「這樣還是不能單獨辦定居證」。

陳素月服務處表示，受理單親媽陳情後，已洽詢外交部領事事務局及移民署，二單位答覆，外籍人士以免簽證方式入境後，非因個人急重症或遭遇天然災害等不可抗力因素，應於免簽證屆期前離境。不過因此案的外籍非婚生子因身分認定問題無法辦理定居，考量幼兒移動不便，同意再給予15日短期緩衝，當事人應盡速到移民署辦理延長緩衝期，服務處也會再協助辦理。

彰化 親子關係 移民署 子女

