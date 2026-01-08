快訊

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

陳其邁也宣布了！115學年度公立國中小營養午餐免費 18萬學生受惠

結婚真有保障？與男友長跑8年 母一句「這樣就好」她猶豫了

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名女網友在論壇Dcard上以「交往了八年但是不知道該不該結婚」為題發文，分享自己在愛情婚姻間掙扎的心路歷程。她描述自己與男友交往八年，感情穩定且生活充滿樂趣，但隨著年齡漸長，婚姻的壓力與現實問題逐漸浮現，讓她陷入兩難。

這位女網友表示，男友是一個溫柔體貼、尊重女性的人，兩人共同的興趣讓生活充滿新鮮感。儘管如此，她的家庭背景與男友的經濟狀況成為阻礙婚姻的主要因素。尤其是母親的一句話「你們這樣就好」，意指不期望兩人結婚，讓她深受衝擊，開始思考婚姻的真正意義。

她提到，男友目前仍在償還學貸，薪資雖不差但存款有限，加上兩人的生活方式偏向享受當下，使得未來的規劃被擱置。她害怕婚後萬一男友家人生病，可能面臨巨額醫療費用，甚至擔心自己的能力不足以承擔這些壓力。

貼文曝光後，引來大量網友討論，多數人認為「魚與熊掌不能兼得」，選擇享受當下的生活模式自然會犧牲未來的保障。有網友直言，「你要釐清的點是你想不想跟他一起承擔風險」，並指出婚姻是找人生隊友，有福同享、有難同當。

也有網友認為，女網友的猶豫已經是答案，建議她分手並重新審視自己的需求。一些留言更是直指現實殘酷：「愛情敵不過現實麵包」、「貧窮簡直是詛咒」。

婚姻 愛情 家庭背景 Dcard

相關新聞

結婚真有保障？與男友長跑8年 母一句「這樣就好」她猶豫了

有一名女網友在論壇Dcard上以「交往了八年但是不知道該不該結婚」為題發文，分享自己在愛情與婚姻間掙扎的心路歷程。她描述自己與男友交往八年，感情穩定且生活充滿樂趣，但隨著年齡漸長，婚姻的壓力與現實問題逐漸浮現，讓她陷入兩難。

婆婆強迫矯正孫左撇子被拒崩潰大哭 她遭小姑痛罵「不尊重媽媽」

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」分享了一段與婆婆因育兒觀念不同而發生的家庭糾紛，引發網友熱議。該名網友表示，婆婆的育兒觀念過時，甚至曾試圖強迫矯正孫子使用左手的習慣，讓她和丈夫深感無奈。

【小品文】孫維民／通車

以前的普快車廂很長，靠背很高。若你身材中等以下，靜靜坐在座位裡，從後面是看不到你的頭的。好幾次，我被突然站立起身的乘客驚嚇，尤其在暮色昏沉、某根日光燈管閃爍不定時……

【海天遊蹤】希臘人希羅多德的技法

隨著時光推移，我屢次重讀《歷史》，對於希羅多德開始產生某種近似於溫情，甚至是友誼的感覺。其實，與其說我深深愛上了這本書，不如說是深深愛上了作者的聲音以及作者的人格形象……

【照護心情】王克崇／請別忘了怎麼呼吸

推著輪椅，來到安養院前，等待護工把父親推下樓來，再接手慢慢推父親回家，母親已布置好風扇與清潔用品，等著一起幫父親清理乾淨...

【思念之情】多聞／搖擺切分音

你留意過行走的節奏嗎？若在捷運裡卸下耳機閉眼細聽，腳步聲便彷彿成了樂曲，或急或徐，多數人仍落於平均的八分音符「踏─踏─、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。