婆婆強迫矯正孫左撇子被拒崩潰大哭 她遭小姑痛罵「不尊重媽媽」

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」分享了一段與婆婆因育兒觀念不同而發生的家庭糾紛，引發網友熱議。該名網友表示，婆婆的育兒觀念過時，甚至曾試圖強迫矯正孫子使用左手的習慣，讓她和丈夫深感無奈。

根據該名網友的描述，她和丈夫每隔一到兩個月會回婆家一次，平時也會透過視訊讓公婆與孫子互動。然而，在一次視訊中，婆婆自豪地提到30年前曾成功讓一名左撇子的學生改用右手寫字，後來念建中跟台大呢！

這番言論讓女網友感到不滿。她提到，自己的丈夫就是一名左撇子，曾經在成長過程中被迫改用右手寫字，經歷了極大的痛苦。因此，夫妻倆決定尊重孩子的天性，不會強迫他改變。然而，婆婆卻不以為然，甚至認為如果不矯正，孩子未來可能會遇到學習困難。

面對兒子和媳婦的堅持，婆婆表面上表示尊重，但掛斷電話後卻情緒崩潰大哭。隔天，小姑還特地打電話來指責夫妻倆不尊重母親，讓整件事情更加複雜化。

此外，女網友還分享了另一件令人無奈的經歷。當初孩子剛出生時，婆婆要求捏孩子的鼻子，聲稱這樣可以讓鼻子變挺。夫妻倆立刻拒絕並提供醫學證據，但婆婆卻不以為然，甚至反駁醫生的專業意見。

此篇貼文曝光後，引發大批網友討論。不少網友分享了自己或家人被強迫矯正左撇子的經歷，直呼這種行為不僅對孩子造成心理陰影，還可能壓抑其天賦。有網友留言：「筆順是右手人發明的，對左撇子本來就不公平，但左撇子的人通常更聰明！」

不少人也對婆婆的行為提出批評：「老人最愛用情勒綁架子女」、「無知真的會誤人子弟」。

左撇子 情勒 婆婆

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」分享了一段與婆婆因育兒觀念不同而發生的家庭糾紛，引發網友熱議。該名網友表示，婆婆的育兒觀念過時，甚至曾試圖強迫矯正孫子使用左手的習慣，讓她和丈夫深感無奈。

