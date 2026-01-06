不是床照！外遇最安靜也最致命的一刀 律師翻到「這一張」瞬間反胃
有些婚姻走到盡頭，壓垮人的不是外遇本身，而是某個瞬間，突然看清「他已經不在這段關係裡了」。一名律師近日在社群平台分享一起離婚實務經驗，描述自己在陪同當事人整理外遇蒐證資料時，令他內心感到難受的不是床照，而是一張看似平凡的照片，讓人三觀盡毀。
律師呂宗樺在臉書「守夜律師-呂宗樺的貼文」發文寫道，那天午後，在事務所與當事人逐一核對蒐證資料與紀錄，桌上攤滿了當事人的另一半與第三者的各種親密照片，呂宗樺心想「她心裡該有多難受」，但當事人情緒卻異常平靜，直到翻到其中一張照片，竟讓呂宗樺感到一陣反胃。
照片場景不是旅館，也不是過於露骨的互動，而是兩人站在廟前並肩上香，男方替女方揹包，女方自然地幫男方整理頭髮，熟稔得像已經走過多年日子的老夫老妻。更令人難以承受的是，當事人表示，那間廟正是夫妻倆過去經常一起參拜的地方，甚至還留有兩人共同點的光明燈，是兩人心靈寄託的場所。令他直言「這不只是背叛，還很毀三觀」。
呂宗樺表示，相較於性行為，拜拜並非一時衝動，也不是酒後失控，而是把對方真正放進生活與信仰裡，他卻帶一個第三者來敬拜不覺得奇怪嗎？「那已經不是單純的背叛，而是一種位置的更換。」
當事人最後問了一句：「我還能相信他嗎？」呂宗樺沒有立刻回答，因為答案早已藏在那張照片裡，「這段婚姻，其實早就只剩下你一個人在信仰了」。
