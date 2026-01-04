婆婆吃飯「一舉動」讓她怒轟噁心 網一面倒力挺卻有人拋警訊：可能失智

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名女網友在臉書發文，分享自己與婆婆外出用餐時的尷尬經歷。示意圖／AI生成
有一名女網友在臉書發文，分享自己與婆婆外出用餐時的尷尬經歷。示意圖／AI生成

婆媳相處向來被視為不少家庭的難題，一舉一動都可能被放大檢視。近日就有一名女網友在臉書發文，分享自己與婆婆外出用餐時的尷尬經歷，形容自己的餐碗竟被婆婆「用來洗筷子」，讓她當場愣住、事後越想越不舒服。貼文曝光後迅速引發正反兩派熱議，有人直指行為失禮，也有人認為或許另有隱情。

原PO表示，當天一家人在外用餐，各自點了自己的餐。吃到一半時，婆婆突然一言不發，直接用自己的筷子夾走她碗裡正在吃的豆皮，甚至還因為沒夾好又再撈了一次，隨後若無其事地吃下肚。讓她錯愕的是，整個過程婆婆完全沒有說明或詢問，之後也照常把飯吃完。

她坦言，自己相當介意不同人用餐具互夾食物，卻又顧慮到當天還要跨年圍爐，不想掃大家的興，只能把不舒服往肚裡吞，也擔心事後跟先生提起只會讓氣氛更僵。於是無奈表示，平時與婆婆並無衝突，甚至相敬如賓，只希望未來若想吃，可以開口說一聲，她願意再點一份。

貼文一出，許多網友立刻替原PO抱不平，直言這樣的行為「真的很沒禮貌」、「完全不顧別人感受」，還有人直呼太誇張，怎麼會伸筷子去夾別人碗裡的食物。也有網友分享自身經驗，表示自己家裡一定使用公筷母匙，否則會覺得不太衛生；更有人建議原PO下次要當下拒絕，或乾脆不要再坐在婆婆旁邊，免得類似情況重演。

不過，留言中也出現較為冷靜的聲音。有部分網友提醒原PO，若婆婆平時並非如此，這次行為卻顯得反常，就要留意是否與健康狀況有關。有人直言「婆婆是不是生病了」、「會不會是失智前兆」，也有人建議綜合觀察婆婆近期是否還有其他異樣舉動，必要時就要就醫。也有網友勸說，若真的擔心再發生，調整座位或保持距離，或許是相對溫和的解法。

