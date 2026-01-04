婦女平均每日無酬照顧時間3.03小時 有一半花在家務

衛福部公布「113年15至64歲女性生活狀況調查報告」，分析女性的斜槓人生，包括婚育情形、工作與經濟、家庭與無酬照顧情形等。其中，婦女平均每日無酬照顧時間3.03小時，依序為做家務1.51小時、照顧家人或鄰居或朋友1.47小時、志願服務0.05小時。相較於5年前，無酬照顧時間僅減0.15小時。

已婚女性身兼妻子、母親、媳婦各種角色，被期待承擔照顧老小與家人的重擔，女性在無償照護和家務勞動上的支出至少是男性的4倍之多。「113年15至64歲女性生活狀況調查報告」指出，以有配偶或同居伴侶之婦女平均每日無酬照顧時間為4.41小時最高，其中以照顧未滿12歲兒童2.03小時及做家務2.00小時為主要花費時間。

這項調查報告相較於108年，並沒有太大的差異，平均每天無酬照顧時間僅減少0.15小時，包括照顧家人、鄰居或朋友增加0.09小時；做家務及志願服務則分別減少0.22小時及0.03小時。衛福部社家署長周道君表示，近年持續進行性別平權宣導，希望改善台灣女性每天投入無酬照顧時間，也促進「家庭成員都要共同分擔家務」的觀念。

周道君指出，長期以來，長期照護工作被認為是女性的責任，包括各種家務，政府推動各項政策打破「照顧是女性責任」的性別刻板印象，社會普遍期待家務分擔能更加平權，尤其是男性角色參與。不過，隨著家庭結構改變，少子化也代表要承擔更多照顧責任，而結婚生子，育兒、清潔等家務工作也一定會增加。

另外，目前僅有「15至64歲女性生活狀況調查報告」資料，未有男性生活狀況調查報告，周道君認為，年輕世代男性參與家務的意願已有提升，而要實現真正的家務平權，還需要更多社會文化觀念的轉變，衛福部在3月8日婦女節、10月11日女孩日加強宣導，並深化校園推廣。去年與劇團合作進入校園，以戲劇方式引導學生思考家庭性別分工，今年將持續校園巡迴。