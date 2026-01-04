丈夫不做家事？台灣女性無酬照顧5年僅減0.15小時 93.9%婚後做家務

快訊

中央社／ 台北4日電
家務情境示意圖。圖／Ingimage

根據衛福部調查，台灣女性113年平均每天無酬照顧時間為3.03小時，較5年前僅減0.15小時，其中婚後或有同居者女性需做家務比率最高，達93.9%、時長逾2小時，比整體女性處理家務時間更長。

台灣近年性別意識抬頭，觀念從小向下扎根，期盼慢慢回過頭向上影響，但家庭內有些「分工標籤」仍未被撕下，尤其是照顧家人、家務事等無酬照顧。參照國際定義的「無酬照顧時間」，是將照顧家人、做家務及志工服務等時間納入統計範疇。

根據衛福部去年公布民國113年15至64歲女性生活狀況調查報告，婦女平均每天無酬照顧時間3.03小時，平均每天無酬照顧最耗時的是做家務1.51小時，其次為照顧家人、鄰居或朋友1.47小時，以及志願服務0.05小時。相較於108年，平均每天無酬照顧時間減少0.15小時。

從這份報告可知，依婚姻狀況觀察，以有配偶或同居伴侶的女性平均每天無酬照顧時間最長，高達4.41小時，其配偶或同居人平均每天無酬照顧時間僅比5年前增加0.24小時。這群女性每天無酬照顧時間是配偶或同居人的2.6倍，以照顧孩子、家務為主要花費時間。

進一步分析女性平均每天無酬照顧最耗時的是做家務，整體而言，86.5%女性需處理家務，每天平均花費1.75小時，有配偶或同居人的女性需做家務比率最高，達93.9%，每天平均花費2.13小時。這群女性認為，提升對方參與家務意願最主要的方法是「去除傳統性別角色刻板印象」。

衛福部社家署長周道君今天告訴中央社記者，相信隨著世代交替，台灣女性每天投入無酬照顧時間將持續改善。長期以來，社會普遍期待家務分擔能更加平權，尤其是男性角色參與。相較於過去，年輕世代在這方面的觀念確實逐漸朝向平等發展，但仍有很大的進步空間。

周道君表示，今年在性別與家庭角色議題上，將延續既有推動方向，持續倡議家庭性別平權，透過婦女節、女孩日等重要時點加強宣導，並深化校園推廣，鎖定年輕族群。113年至114年已與劇團合作進入校園，以戲劇引導學生思考家庭性別分工等，今年將持續校園巡迴。

性別意識 配偶 衛福部 婚姻

