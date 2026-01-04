快訊

棒球／中國城市聯賽滿滿台灣味 林益全首秀雙安、前悍將投手奪勝

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

「蛤」到心好累！曖昧對象因1狀況 讓她瞬間冷掉：真的很躁

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友直言曖昧對象講話小聲又口齒不清，讓她感到煩躁。 示意圖／ingimage
一名女網友直言曖昧對象講話小聲又口齒不清，讓她感到煩躁。 示意圖／ingimage

一名女網友在Dcard以「講話很小聲真的很躁」為題分享困擾，表示自己近期認識一名男生，原本對他好感度不低，卻因為對方「說話真的太小聲」，讓互動逐漸變成壓力。她透露，每次聊天都得反覆詢問「蛤？」甚至開始擔心對方會不會因此不耐煩，久而久之反而讓自己感到煩躁。

原PO也一度懷疑是不是自己聽力有問題，但後來發現上課時老師也曾點出該名男生講話音量偏小，才確認並非自己的問題。她提到，因為常常聽不清楚，有時只能假裝聽懂，甚至還曾因誤聽對方的意思而回錯話，鬧出尷尬場面。

她坦言，對方其實人不錯，但講話總是有氣無力、音量偏低，讓她越聊好感度越下降。最後她好奇詢問網友，是否也有人遇過類似狀況，或曾因「說話太小聲」而影響對一個人的整體印象。

貼文引起許多苦主共鳴，「老實說，會，而且久了會不耐煩」、「我在櫃檯還遇過有人用氣音跟我說話，隔著一個服務台你用氣音？」、「我也超受不了聲音小又口齒不清的」、「真的超煩，為什麼連好好講話都做不到」、「不只聲音太小，聲音太糊的也會」。

也有自稱說話小聲的網友喊冤，「我會愈講愈緊張」、「我之前也是這樣，講話方式不正確，稍微大聲點喉嚨會痛，學了聲樂以後好很多」、「講話很小聲的也覺得講話很大聲的人很煩吧」、「天生嗓門比較小，講太大聲喉嚨會痛怎麼辦？而且我也覺得講話大聲的人很吵欸」、「就是覺得自己明明是正常講話音量，但大家都覺得我聲音很小，有時候跟人家講話被『蛤』，我就會整個很躁」、「希望大家可以多包容講話小聲的人，有些人真的不是故意的，而且可能很無助」。

兩性關係

延伸閱讀

吞藥老是卡喉嚨？營養師曝「1口訣」 2技巧讓成功率大增

曾因新冠肺炎傷到喉嚨！楊貴媚重感冒抱病開金口　強忍咳嗽獻聲歌唱

光明正大吃冰！耳鼻喉醫教5招緩解喉嚨痛 床邊放一杯水也有效

吃喉糖保護反而傷身？耳鼻喉醫揭「喉糖反效果的關鍵」：無糖也一樣

相關新聞

「蛤」到心好累！曖昧對象因1狀況 讓她瞬間冷掉：真的很躁

一名女網友在Dcard以「講話很小聲真的很躁」為題分享困擾，表示自己近期認識一名男生，原本對他好感度不低，卻因為對方「說話真的太小聲」，讓互動逐漸變成壓力。

捏陶樂／林怡芬｜與土共生

陶土在掌心中，可以成為各式各樣的形狀。它隨著時間慢慢成形，任由指節留下痕跡，裂開、濕潤、塌陷，一次又一次被塑形。聯副特選五篇與陶藝相關的故事，由「手感」出發，訴說那些被捏進陶裡的情緒與生活日常。在快速成型的世界裡，捏陶提醒我們：有些事必須慢慢來，才會留下形狀…… 【精彩語錄】我發現自己的內在有個被隱藏住的聲音，是我從小想成為藝術創作者這件事……

【祖孫之間】劉雲英／我們不趕時間

退休人士和小小孩，有的是大把時間可揮霍。

【賞文回響】水蜻蜓／為自己譜寫人生新篇的起筆

拜讀10月21日峰哥的〈人生第四樂章，自己編曲〉，我心有戚戚焉。

【子女心情】王明華／終於懂了她的心

朋友是事業有成的印刷公司老闆，小時候家境貧寒，經常幫父母務農。有次他們到鄰村割稻，他的手指被鐮刀劃傷，緊急就醫包紮傷口。...

【記憶藏寶圖】畢恆達／從跑百米17秒到運動健將

我的身材矮小，長到成人也只有一六三公分，加上我早讀，相較於身旁的同學就有點像是小孩子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。