「蛤」到心好累！曖昧對象因1狀況 讓她瞬間冷掉：真的很躁
一名女網友在Dcard以「講話很小聲真的很躁」為題分享困擾，表示自己近期認識一名男生，原本對他好感度不低，卻因為對方「說話真的太小聲」，讓互動逐漸變成壓力。她透露，每次聊天都得反覆詢問「蛤？」甚至開始擔心對方會不會因此不耐煩，久而久之反而讓自己感到煩躁。
原PO也一度懷疑是不是自己聽力有問題，但後來發現上課時老師也曾點出該名男生講話音量偏小，才確認並非自己的問題。她提到，因為常常聽不清楚，有時只能假裝聽懂，甚至還曾因誤聽對方的意思而回錯話，鬧出尷尬場面。
她坦言，對方其實人不錯，但講話總是有氣無力、音量偏低，讓她越聊好感度越下降。最後她好奇詢問網友，是否也有人遇過類似狀況，或曾因「說話太小聲」而影響對一個人的整體印象。
貼文引起許多苦主共鳴，「老實說，會，而且久了會不耐煩」、「我在櫃檯還遇過有人用氣音跟我說話，隔著一個服務台你用氣音？」、「我也超受不了聲音小又口齒不清的」、「真的超煩，為什麼連好好講話都做不到」、「不只聲音太小，聲音太糊的也會」。
也有自稱說話小聲的網友喊冤，「我會愈講愈緊張」、「我之前也是這樣，講話方式不正確，稍微大聲點喉嚨會痛，學了聲樂以後好很多」、「講話很小聲的也覺得講話很大聲的人很煩吧」、「天生嗓門比較小，講太大聲喉嚨會痛怎麼辦？而且我也覺得講話大聲的人很吵欸」、「就是覺得自己明明是正常講話音量，但大家都覺得我聲音很小，有時候跟人家講話被『蛤』，我就會整個很躁」、「希望大家可以多包容講話小聲的人，有些人真的不是故意的，而且可能很無助」。
