公婆元旦出新招整媳婦！老公一旁補刀1句…她當場炸鍋
婆媳問題一直是家庭中最難解的課題之一，一名女網友分享，公婆不只日常頻頻找碴，連元旦也想出新花樣惡整她，更讓她心寒的是，老公不但沒有緩頰，還當場補刀一句話，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，近期公婆要來住一晚，一早就抵達他們家，但她因工作關係，直到晚上9點才下班回家，有先在一樓客廳與公婆打招呼，隨即上樓洗澡休息，沒想到10點多時，公婆卻突然情緒失控，堅持不住了，要兒子立刻載他們回家，讓她完全摸不著頭緒。
這名女網友追問原因，老公才透露，公婆不滿她沒有「切水果請他們吃」，但公婆並沒有開口說要吃水果，結果更讓她傻眼的是，老公卻補上一句「他們沒講，但是妳應該要知道」，讓她瞬間炸鍋，直言「公婆整媳婦，連這招都可以用是不是？惟恐天下不亂，還期待媳婦如何善待他們嗎？現在連老公也跟我吵，說我為啥沒猜到他們要吃水果？」。
貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「這種老公有什麼用？他是兒子都沒猜到，還要求媳婦猜」、「這種公婆只適合吃屎，不配吃水果」、「有沒有希望他們去死？這根本是大家的心聲，他們實在太會做妖了」、「換個角度想，這對垃圾不用待家裡一晚了」、「這種老公可以直接放生了，廢物媽寶」、「笑死，想吃水果是不會叫兒子幫忙切嗎？」、「剛下班回到家累都累死，還要玩猜謎語遊戲？妳老公把妳當什麼」。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言