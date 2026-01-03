公婆元旦出新招整媳婦！老公一旁補刀1句…她當場炸鍋

婆媳問題一直是家庭中最難解的課題之一，一名女網友分享，公婆不只日常頻頻找碴，連元旦也想出新花樣惡整她，更讓她心寒的是，老公不但沒有緩頰，還當場補刀一句話，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，近期公婆要來住一晚，一早就抵達他們家，但她因工作關係，直到晚上9點才下班回家，有先在一樓客廳與公婆打招呼，隨即上樓洗澡休息，沒想到10點多時，公婆卻突然情緒失控，堅持不住了，要兒子立刻載他們回家，讓她完全摸不著頭緒。

這名女網友追問原因，老公才透露，公婆不滿她沒有「切水果請他們吃」，但公婆並沒有開口說要吃水果，結果更讓她傻眼的是，老公卻補上一句「他們沒講，但是妳應該要知道」，讓她瞬間炸鍋，直言「公婆整媳婦，連這招都可以用是不是？惟恐天下不亂，還期待媳婦如何善待他們嗎？現在連老公也跟我吵，說我為啥沒猜到他們要吃水果？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「這種老公有什麼用？他是兒子都沒猜到，還要求媳婦猜」、「這種公婆只適合吃屎，不配吃水果」、「有沒有希望他們去死？這根本是大家的心聲，他們實在太會做妖了」、「換個角度想，這對垃圾不用待家裡一晚了」、「這種老公可以直接放生了，廢物媽寶」、「笑死，想吃水果是不會叫兒子幫忙切嗎？」、「剛下班回到家累都累死，還要玩猜謎語遊戲？妳老公把妳當什麼」。