快訊

柯文哲又要頭痛了！陳佩琪PO文「我偏要寫」 曝退庭曾喊1句眾人嚇壞

綜藝天后形象全毀！朴娜勑遭控「車內激戰」男伴 經紀人怒揭：後座狂震還踢駕駛座

珍煮丹連續3天「買一送一」！韓星張員瑛點名 3款人氣飲品出列

聽新聞
0:00 / 0:00

傳產富二代相親翻車！談吐客氣又低調…「2句話」驚醒暈船女：看清了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己的朋友近期與「傳產富二代」相親，對方因談吐客氣、低調不張揚的作風，讓朋友有點暈船，沒想到後續竟拋出「婚後女生把家裡顧好就好」、「我媽會教你怎麼當好媳婦」等言論，讓她瞬間清醒。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己的朋友近期與「傳產富二代」相親，對方因談吐客氣、低調不張揚的作風，讓朋友有點暈船，沒想到後續竟拋出「婚後女生把家裡顧好就好」、「我媽會教你怎麼當好媳婦」等言論，讓她瞬間清醒。示意圖／Ingimage

一名女網友分享，自己的朋友近期與「傳產富二代相親，對方因談吐客氣、低調不張揚的作風，讓朋友有點暈船，沒想到後續竟拋出「婚後女生把家裡顧好就好」、「我媽會教你怎麼當好媳婦」等言論，讓她瞬間清醒。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，朋友相親對象的家裡是經營工廠，開的車不張揚、講話也滿客氣，結果聊到未來規劃時，男方理所當然地認為，結婚後女生應以家庭為重，甚至拋下一句「公司很忙，我媽會教妳怎麼當好媳婦」。

這名女網友進一步說明，男方語氣沒有惡意，是真心認為這樣的分工很合理，但卻讓朋友瞬間清醒，直言「所謂的富二代，不是帶妳進更大的世界，而是把妳安排進他們家早就寫好的位置」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「免費24小時女傭+能生孩子=好媳婦」、「這不是找老婆，這是找長照」、「當傳產二代老婆，八成都沒好下場，婆婆很靠北、公公很摳、很傳統」、「那麼傳統，以後不就沒批准，連娘家都不能回」、「女生沒有事業就等於沒有舞台，富二代跟白手起家不ㄧ樣，什麼都要聽父母的，嫁進去應該會有點辛苦」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「門當戶對其實會比較好一點！ 我前妻就是傳產富二代，家產是算億的，結交的人也都是富二代，或是公司負責人…後來離婚後我鬆了一口氣，現在過得很開心！凡事不要越級打怪，有錢人不好搞」、「之前在傳產上班過，看到老闆娘也要下去產線幫忙，真的很辛苦，以享福心態嫁入傳產會很痛苦」。

傳產 富二代 相親 老婆 媳婦 娘家 長照

延伸閱讀

夫妻生孩花費多…打算「過年不包紅包」遭公婆罵不孝 網掀論戰

太誠實反困擾…他老被親戚問「薪水有10萬嗎？」 職場老鳥曝1答案解決

48歲男徵婚備註「有皇位要繼承」要求小20歲 網傻眼：找乾女兒？

舊情難忘？女發現前任分手7年她拍的頭貼不換掉 網傻眼：自作多情

相關新聞

傳產富二代相親翻車！談吐客氣又低調…「2句話」驚醒暈船女：看清了

一名女網友分享，自己的朋友近期與「傳產富二代」相親，對方因談吐客氣、低調不張揚的作風，讓朋友有點暈船，沒想到後續竟拋出「婚後女生把家裡顧好就好」、「我媽會教你怎麼當好媳婦」等言論，讓她瞬間清醒。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

捏陶樂／張卉君｜有人愛著你的不完美

陶土在掌心中，可以成為各式各樣的形狀。它隨著時間慢慢成形，任由指節留下痕跡，裂開、濕潤、塌陷，一次又一次被塑形。聯副特選五篇與陶藝相關的故事，由「手感」出發，訴說那些被捏進陶裡的情緒與生活日常。在快速成型的世界裡，捏陶提醒我們：有些事必須慢慢來，才會留下形狀…… 【精彩語錄】自此我一頭栽入陶土的世界裡，開展關於陶藝的學習，領略它帶來的各種啟示與哲理，彷彿遁入了一條逃逸於世界之外的自由路徑……

朱德庸／here＋there＝朱德庸

here＋there＝朱德庸。

【生活趣聞】黃世澤／攝影記者有立體的嗎？

兒子剛升上國一，班級群組裡傳來「家長職業分享」的同意書。我想著：兒子在新環境裡還沒什麼朋友，如果爸爸主動一些，到班上分享...

【童言童語】蔡宛芳／擴建

晚餐後，全家人在客廳或看電視，或逗弄寵物倉鼠。我招呼小學五年級的女兒過來和我抱抱，培養感情。

【世界在我腳下】Yama／草木染的門前風景

暖簾（のれん）起初只是掛在門前的布簾，用來遮擋陽光和風雨，也為主人家保有些許隱私。然而，在岡山縣真庭市，暖簾早已成為勝山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。