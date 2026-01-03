傳產富二代相親翻車！談吐客氣又低調…「2句話」驚醒暈船女：看清了
一名女網友分享，自己的朋友近期與「傳產富二代」相親，對方因談吐客氣、低調不張揚的作風，讓朋友有點暈船，沒想到後續竟拋出「婚後女生把家裡顧好就好」、「我媽會教你怎麼當好媳婦」等言論，讓她瞬間清醒。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在社群平台「Threads」表示，朋友相親對象的家裡是經營工廠，開的車不張揚、講話也滿客氣，結果聊到未來規劃時，男方理所當然地認為，結婚後女生應以家庭為重，甚至拋下一句「公司很忙，我媽會教妳怎麼當好媳婦」。
這名女網友進一步說明，男方語氣沒有惡意，是真心認為這樣的分工很合理，但卻讓朋友瞬間清醒，直言「所謂的富二代，不是帶妳進更大的世界，而是把妳安排進他們家早就寫好的位置」。
貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「免費24小時女傭+能生孩子=好媳婦」、「這不是找老婆，這是找長照」、「當傳產二代老婆，八成都沒好下場，婆婆很靠北、公公很摳、很傳統」、「那麼傳統，以後不就沒批准，連娘家都不能回」、「女生沒有事業就等於沒有舞台，富二代跟白手起家不ㄧ樣，什麼都要聽父母的，嫁進去應該會有點辛苦」。
此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「門當戶對其實會比較好一點！ 我前妻就是傳產富二代，家產是算億的，結交的人也都是富二代，或是公司負責人…後來離婚後我鬆了一口氣，現在過得很開心！凡事不要越級打怪，有錢人不好搞」、「之前在傳產上班過，看到老闆娘也要下去產線幫忙，真的很辛苦，以享福心態嫁入傳產會很痛苦」。
