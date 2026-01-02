快訊

舊情難忘？女發現前任分手7年她拍的頭貼不換掉 網傻眼：自作多情

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發現前任頭貼是九年前交往時由自己拍攝的。 示意圖／ingimage
一名女網友發現前任頭貼是九年前交往時由自己拍攝的。 示意圖／ingimage

一名女網友在Dcard分享近日突然意識到，前前任的IG頭貼竟然是她「九年前」幫他拍的那張照片。她坦言，兩人早已分手七年，期間前前任也交過新女友，生活看似精采，但這個長期不更換頭貼的舉動讓她不禁好奇「男生真的這麼懶？女友都不在意嗎？」

她提到，最近因工作上有些交流，兩人重新聯繫上，也因此激起了她想「重新認識他」的念頭。這個小小的發現，讓她不自覺地放大了對前前任的回憶與情感。

貼文下方網友對原PO這反應感到納悶，「就懶得經營啊，男生經營又沒人要看，一方面大多男生就很少拍照，大多沒什麼照片」、「根本不記得是妳拍的」、「真的會（這樣），反正妳又沒入鏡沒有更換的必要」、「還有一部分原因是換了會有一些人在虧換帥頭貼啥的」、「女生也懶得換，我IG頭貼到現在沒換過一次」、「超級懶，幹嘛一直換我不懂」、「反正只是獨照，好看就好了，誰會在乎當初是誰拍的」。

也有網友不解「妳是想復合嗎，放不下人家？」、「妳是不是潛意識裡希望他還喜歡妳」、「分手這麼久還去注意前任的心態是什麼」、「可能只有妳當回事吧，那只是張獨照之類的，視覺上沒有妳的痕跡」、「是他的照片又不是有妳的照片，妳在自作多情什麼」、「不要自我意識過剩好嗎？對大多數人來講就是一張好看的自己的獨照」。

面對網友的回覆，原PO大方表示，這段經歷對她而言，是年少時一段珍貴的回憶，她希望能在2025年的尾聲把這些微妙的心情整理收拾好，準備迎接新的一年。

