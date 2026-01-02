快訊

王夢麟酒駕遭逮！ 女兒怒發聲：完全無法原諒

莊家班麻油雞雙北10家分店遭惡意「加料」 3嫌羈押禁見

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

48歲男徵婚備註「有皇位要繼承」要求小20歲 網傻眼：找乾女兒？

聯合新聞網／ 綜合報導
婚友平台刊登一則徵友貼文，引來逾千名網友熱議與批評。 示意圖／ingimage
婚友平台刊登一則徵友貼文，引來逾千名網友熱議與批評。 示意圖／ingimage

婚友平台「幸福列車未婚聯誼活動」昨(1)日在臉書粉專刊登一則「一對一排約」徵友貼文，文中列出男性會員「K先生」的個人條件與對女性的具體要求，引來逾千名網友熱議。網友普遍對「K先生」自稱「有皇位要繼承」感到質疑，認為其條件似有諸多矛盾之處。

根據貼文內容，未婚的K先生為67年次(48歲)，身高175公分、體重70公斤，自稱擁有台灣與澳洲雙重國籍，並標註「有車有房」、「有皇位要繼承（好幾個0）」，表示在台灣與澳洲皆有不動產。其工作狀態為「目前無業，偶爾開Uber」，興趣包含旅遊、跳舞、游泳、健身、潛水、擼小動物等，並自述能使用5種語言，包括台語、中文、英語、粵語、西班牙文，「跟誰都可以聊。」

擇偶條件方面，貼文明確列出希望對象為88至94年次（21～27歲）女性，並進一步要求身高155至170公分、體重45至55公斤、B罩杯以上，不用特別漂亮、但要看得順眼，且不要外向、不能有刺青、皮膚要好、個性溫馴、成熟體貼、愛動物、愛小孩、想生小孩、能接受住國外、會煮飯或是肯學。

相關描述引發網友質疑涉及物化女性或性別刻板印象，「原來現在可以指定罩杯了？」、「新年第一天，就上這麼極品的案例，這是徵婚社？但這位好像是來找乾女兒的？」還有不少網友留言嘲諷「皇位繼承」說法，質疑其真實性；也有人針對高齡男性卻要求尋找相差20歲的年輕女性生育提出批評，指出相關條件反映出性別不對等與傳統父權思維。部分留言更直接質疑該徵友資訊是否涉及誇大不實，甚至是詐騙。

同時，也有網友將焦點轉向平台本身，詢問「幸福列車」是否有事前審核會員資料與徵友文內容，認為公開刊登如此具爭議性的條件，恐影響平台形象與女性參與者的安全感。對於外界質疑，有網友留言替平台緩頰，表示仍可能有人願意認識該名會員，也有女網友表示「皇位，好實際的說法，就喜歡這麼直接的」，有人認為徵友條件純屬個人自由，但也坦言若公開方式過於高調，容易引發反感。而截至目前，「幸福列車未婚聯誼活動」官方尚未針對網友的疑問發布正式回應。

徵婚 兩性關係

延伸閱讀

陶朱隱園視角？沈慶京跨年夜賞101煙火 感嘆：在風暴中看風景

黃國昌六塊肌靠藥物？教練曝「練到吐」實況：你做不到不代表別人做不到

被點名「特權代表」 應佳妤認應曉薇給她一切：絕非不法所得

行動辦公很帥？他嘆幼時幻想變狼狽 網共鳴：在外拿筆電都社畜

相關新聞

48歲男徵婚備註「有皇位要繼承」要求小20歲 網傻眼：找乾女兒？

婚友平台「幸福列車未婚聯誼活動」昨(1)日在臉書粉專刊登一則一對一排約徵友貼文，內容描述一名自稱「K先生」的男性會員，因列出大量具爭議性的個人條件與對女性的具體要求，引來逾千名網友熱議與批評，網友普遍對「K先生」自稱「有皇位要繼承」感到質疑，認為其條件似有諸多矛盾之處。

捏陶樂／陳翠玲｜泥與心的對話

陶土在掌心中，可以成為各式各樣的形狀。它隨著時間慢慢成形，任由指節留下痕跡，裂開、濕潤、塌陷，一次又一次被塑形。聯副特選五篇與陶藝相關的故事，由「手感」出發，訴說那些被捏進陶裡的情緒與生活日常。在快速成型的世界裡，捏陶提醒我們：有些事必須慢慢來，才會留下形狀…… 【精彩語錄】柴燒的釉變及落塵後作品釉色千變萬化，令人摸不透；常常是掀開窯門的那一剎那，有驚喜也有驚嚇……

【青春名人堂】陳祖安／運動迷的天命

今年的新年願望，早在五年前就許下。當得知2026年足球世界杯，將由北美的加美墨三國共同舉辦時，我就決定要在此屆將運動迷人...

【校園超連結】山姆／王老師，好了請叫我

考段考時一定要記得帶2B鉛筆畫電腦卡，那你知道畫好的電腦卡誰處理嗎？

【人生急轉彎】林比比鳥／從廣告業務到年收入三百萬的翻譯

兩年半前，我離開待了二十年的職場，脫離大多數人走的既定軌道，試著在蔓草間踩踏出一條無人走過的路。「有沒有人跟我一樣？他們...

【剪影】梁正宏／燃紅

戰爭是什麼顏色？紅色，總是第一個跳出來──血、火、怒，滾燙又暴烈……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。