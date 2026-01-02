48歲男徵婚備註「有皇位要繼承」要求小20歲 網傻眼：找乾女兒？

婚友平台「幸福列車未婚聯誼活動」昨(1)日在臉書粉專刊登一則「一對一排約」徵友貼文，文中列出男性會員「K先生」的個人條件與對女性的具體要求，引來逾千名網友熱議。網友普遍對「K先生」自稱「有皇位要繼承」感到質疑，認為其條件似有諸多矛盾之處。

根據貼文內容，未婚的K先生為67年次(48歲)，身高175公分、體重70公斤，自稱擁有台灣與澳洲雙重國籍，並標註「有車有房」、「有皇位要繼承（好幾個0）」，表示在台灣與澳洲皆有不動產。其工作狀態為「目前無業，偶爾開Uber」，興趣包含旅遊、跳舞、游泳、健身、潛水、擼小動物等，並自述能使用5種語言，包括台語、中文、英語、粵語、西班牙文，「跟誰都可以聊。」

擇偶條件方面，貼文明確列出希望對象為88至94年次（21～27歲）女性，並進一步要求身高155至170公分、體重45至55公斤、B罩杯以上，不用特別漂亮、但要看得順眼，且不要外向、不能有刺青、皮膚要好、個性溫馴、成熟體貼、愛動物、愛小孩、想生小孩、能接受住國外、會煮飯或是肯學。

相關描述引發網友質疑涉及物化女性或性別刻板印象，「原來現在可以指定罩杯了？」、「新年第一天，就上這麼極品的案例，這是徵婚社？但這位好像是來找乾女兒的？」還有不少網友留言嘲諷「皇位繼承」說法，質疑其真實性；也有人針對高齡男性卻要求尋找相差20歲的年輕女性生育提出批評，指出相關條件反映出性別不對等與傳統父權思維。部分留言更直接質疑該徵友資訊是否涉及誇大不實，甚至是詐騙。

同時，也有網友將焦點轉向平台本身，詢問「幸福列車」是否有事前審核會員資料與徵友文內容，認為公開刊登如此具爭議性的條件，恐影響平台形象與女性參與者的安全感。對於外界質疑，有網友留言替平台緩頰，表示仍可能有人願意認識該名會員，也有女網友表示「皇位，好實際的說法，就喜歡這麼直接的」，有人認為徵友條件純屬個人自由，但也坦言若公開方式過於高調，容易引發反感。而截至目前，「幸福列車未婚聯誼活動」官方尚未針對網友的疑問發布正式回應。