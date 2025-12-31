快訊

太誠實反困擾…他老被親戚問「薪水有10萬嗎？」 職場老鳥曝1答案解決

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友常常被長輩問薪水「有沒有領10萬」，讓他覺得很心累。示意圖／Ingimage
一名網友常常被長輩問薪水「有沒有領10萬」，讓他覺得很心累。示意圖／Ingimage

農曆春節即將到來，每年遇到親戚的各種關心提問，恐會讓人困擾。日前有位網友在社群平台分享，他為了提升薪水，選擇高薪的輪班工作，卻常常因為薪水被家中長輩當作社交談論內容，造成他生活很大的困擾。對此，有職場老鳥分享應對方式：「我都堅稱自己月薪3萬」。

一名網友在Dcard發文表示，他當初為了追求高薪，接受了輪班制的工作，然而家中長輩一直無法理解為何要做「輪班」工作，他如實回答「因為薪水」後，長輩每次見到他就一直問「這個月有沒有領10萬？沒有？啊怎麼會只有這樣？獎金呢？一年發幾次？一次多少？」，讓他相當無奈，「差點以為面對的是主計處的薪情平台」。

原PO大吐苦水，一開始他還能配合回答，但日積月累後，發現他的薪水變成長輩跟鄰居聊天的談資，導致他壓力越來越大，避免跟長輩見面，沒想到長輩反而跑去跟原PO父母抱怨。而且當原PO買房後，長輩一次都沒有踏進過新家，甚至連聊天都很抗拒「買房」這個話題，似乎是很怕被討贊助。因此他無奈詢問大家意見，「有沒有什麼比較好的回應方式？或是我該如何釋懷？」

貼文曝光後，有網友分享經驗，「我從畢業就堅稱自己月薪3萬，有些親戚會嘲笑，有人則是不相信，還有親戚說要我證明，你說真的假的薪水沒那麼重要」、「大部分愛問薪水都是想看笑話，然後知道比較高的時候，又會冷嘲熱諷」、「我都用區間回答，回答3-20萬，喜歡看親戚露出疑惑的表情」、「這種親戚避開見面就好，反正你也不靠他們」、「我跟我姐都選擇低報，也沒讓爸媽知道薪水，清楚自己在幹嘛就好」。

薪水 長輩 親戚 社交 過年

