夫妻生孩花費多…打算「過年不包紅包」遭公婆罵不孝 網掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
紅包示意圖。圖／聯合報系資料照片
紅包示意圖。圖／聯合報系資料照片

談戀愛是兩個人的事，結婚後則往往牽動兩個家庭的相處與磨合。一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己2026年即將生產，已提前預訂月子中心準備坐月子，相關費用達20多萬元，加上孩子出生後仍有不少必要支出，家庭整體財務規劃相對吃緊。考量現實狀況，丈夫事前向家中說明，過年可能無法再另行包紅包公婆，怎料公婆得知後，相當不滿。

原PO指出，公婆在聽到沒有紅包後，就認為兒子變不孝順，直呼：「娶了媳婦忘了娘，兒子娶老婆就老婆的了」。相關說法讓原PO感到相當錯愕，她坦言，無法理解為何在即將迎接新生命、家庭開銷明顯增加的情況下，仍會因紅包問題引發爭議，也因此對未來返家過年的安排感到為難。

原PO也提到，與此形成對比的是，娘家父母在得知她即將生產後，不僅未提出任何要求，反而主動給予經濟上的支持。她表示，婚前丈夫如何安排紅包並未干涉，但婚後屬於夫妻共同財產，相關支出本就應由兩人共同討論，抱怨公婆：「怎麼會有這種只認錢不認人，死要錢的長輩？」

貼文曝光後，有部分網友挺原PO，「奇怪，紅包是心意，為什麼是強迫的啊？」、「遇到不會替小孩想的長輩」、「這是先生和婆家的事，不要介入」、「公婆不會做人啦」、「就是有這種吸血鬼婆家」。

不過也有網友認為，原PO夫妻做法有待改進，「過年過節本來就是要包給長輩，意思一下，並不是說生小孩、去月子中心就不包，都有錢可以去坐月子了」、「所以20幾萬用完就沒有了？包給公婆1000～2000都不行？那出月子中心怎麼辦？」、「可以包少一點，不會都不包，數字讓老公去溝通，這樣公婆的反應才不會那麼大」、「你們的孩子以後一樣會這樣對你們」、「坐個月子就會影響到固定開銷的話，你們真的準備好養小孩了嗎？」

