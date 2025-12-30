快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為，窮人家庭關係不和睦，是因為「犯錯成本太高」。 示意圖／Ingimage
家庭關係是否和經濟條件息息相關？近日就有網友在Dcard詢問：「為什麼窮人的家庭大多數都不和睦？」原PO自己認為，關鍵不在於人情冷暖，而是「犯錯成本太高」，讓日常生活中的小事不斷被放大，成為衝突導火線。

原PO在文中舉例，當家人生病時，第一個浮現的念頭往往不是身體是否撐得住，而是醫療費用要花多少錢，哪怕只是到水果店買水果，也可能被指責「菜市場比較便宜，吃不死你」。在經濟壓力下，凡是與花錢有關的事情，都容易演變成爭吵。

原PO感嘆，當物質匱乏時，家庭成員往往「大事看不清、中事看不透、小事唸不停」，細節被無限放大。但當經濟相對穩定，情緒與摩擦反而容易被淡化，也更有餘裕坐下來好好談感情。

最後，原PO也點出自己的觀點，認為不是有錢了才開始投資理財，而是願意開始投資理財，才有機會改善經濟狀況，為家庭關係留下更多喘息空間。

貼文一經發出便引熱議，「小時候感冒，我爸因為花了150掛號費，吼了我整晚」、「打破碗時，窮家庭：『你手有問題嗎？一個碗也拿不好，當爸媽的錢大風刮來的？』；稍微收入正常及以上的家庭：『拿掃把掃一掃吧，注意別割破自己的手』」、「有錢家和萬事興，沒錢家亂萬世窮」、「最悲哀的就是家裡有一個靠自己好不容易翻身、過著像樣的生活，但還是要時不時被家中其他的人拖累」。

窮人 理財 家人 家庭背景

沒錢容易吵？他揭貧窮家庭「犯錯成本高」 僅做一事才能改善

