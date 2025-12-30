快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突…台美日命運交織

聽新聞
0:00 / 0:00

【小詩房】沈眠／取月

聯合報／ 沈眠

火很快就降臨

記得把遺憾準備好

點進虛無的現場

靈肉正在稀釋

一點都不剩的歌舞

悶騷就像廢料

焚燒更多

悲傷團團圍繞來了

我們不輕易入眠

團團 悲傷

延伸閱讀

林哲熹脫下偶像包袱！狂講垃圾話跳寶萊塢舞「叫我驅魔男神」笑翻全場

屏185線多族群融合 原發中心辦活動聽見在地聲音

貴金屬回收精煉族 勁揚

無厘頭超荒謬！林哲熹、雷嘉汭「叫我驅魔男神」基隆漁港跳起來　

相關新聞

【文化觀察】韓璞／掉包嬰兒

▋中世紀的孩子如貓狗

【科幻小說】伊格言／Covid-2037（4-3）

Wilber Falkenstein的暗示儘管令人不寒而慄（他立即被政敵貼上「社會達爾文主義」的標籤），但可笑的是，左右...

【小詩房】沈眠／取月

火很快就降臨

【生活見聞】朱御／開門見喜

「道場普渡妥幽魂，原有盂蘭古意存。卻怪紅箋貼門首，肉山酒海慶中元。」中元普渡乃寺廟一年一度大盛事，普渡桌席一字排開，浩浩...

【相處之道】粼粼珍妮／中元節的中年叛逆

祭祀對老一輩來說是大事，馬虎不得。

【生活趣聞】芥子／塞翁失馬

我們家小三的妹妹一向古靈精怪，喜歡把成語拿來「自由創作」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。