【科幻小說】伊格言／Covid-2037（4-3）

Wilber Falkenstein的暗示儘管令人不寒而慄（他立即被政敵貼上「社會達爾文主義」的標籤），但可笑的是，左右派雙方同時為此面臨立場反覆的問題。舉例，前述右派歐洲議會議員Anna Kowalczyk原本以醫學倫理為由堅決反對《Covid-2037》的荒唐實驗，更對所謂「靈感」、「藝術」之說多所嘲諷。然而在病毒僅感染有色人種的事實揭露後，她立場突變，改口對Frenco大加讚揚。「他是藝術家，但他並未被自己的感性與執迷所蒙蔽。我們需要這樣真正令歐洲再度偉大的人。」

事實是什麼？事實是，許多零星小規模抗議集會很快在歐洲各地冒出，其中多數由各國極右派、極左派政黨與社運組織發起。然而這似乎趨近於某種「空燒」──儘管媒體與社群為此沸沸揚揚，但各國具實質影響力的主流政治人物多數迴避表態。時日遷延，此事在主流媒體上也快速退潮。但更令人意外的是，直至此刻，Frenco仍持續保持沉默，似乎已打定主意在輿論場上偃旗息鼓，消極應對。

然而《Covid-2037》的驚人之舉在藝術專業圈中仍餘波蕩漾，且愈發有趣──個人揣想，這或許正是Frenco想要的效果？於知名影評頻道「杯弓蛇影」中，台灣知名影評人、文化評論人黃鈺騰率先提出，除了Covid-19之外，《Covid-2037》尚且繼承了2020年俄羅斯導演Ilya Khrzhanovsky引爆爭議的《DAU》系列電影的藝術剝削。而日本一橋大學社會學教授七瀨汐里則於日本新聞網站《東和速報》文化欄目中獨闢蹊徑，自人類學角度詮釋了《Covid-2037》的宗教面向。這位在課堂教學中必然以「各位我親愛的靈長類同胞們」開場的追星族教授（據說她復古地著迷於2020年代韓國男團BTS，研究室已被布置為BTS博物館，常令前來拜訪的學生受到驚嚇）不僅提到了《Covid-2037》的藝術意義，更對詩人Arjun Mehta的行為提出解釋。

「我樂於在此提出另一面向……」七瀨汐里指出：「我以為，與後續『亂局』相比，《Covid-2037》最初病毒投放儀式所引起的集體狂歡現象同樣值得探究……

「這樣的狂歡儀式顯然自帶宗教隱喻──尤其當我們將《Covid-2037》志願者群眾的自發性歡慶活動納入考慮時。」她話鋒一轉。「在人類學上，『瘟神』概念始終在眾多原始部族，甚至現代俗民信仰中占有一席之地。原則上這是古代先民們面對不可測、不明所以的自然災害時為自己所發展出來的精神救贖，包括山神、河神、雨神、雷電之神等等。

「然而瘟神可略分為善惡兩種。其惡者，自帶疫病危害人類，是以人類必須舉行祭儀，做出犧牲，以求瘟神息怒。這是人類的妥協方式──與惡者討價還價。而其善者，眾多民族至今留存類似傳說：上級神明派遣瘟神下凡散布瘟疫，而瘟神不忍黎民病苦，遂違抗命令，『自服瘟藥』，替代百姓受過。此即為所謂『善瘟神』。

「善瘟神也好，惡瘟神也罷，二種邏輯中同時涉及一關鍵概念：犧牲。無論是活人、豬羊牛狗等動物生命，或類似『河神娶妻』這樣的女性生命，甚至或『自服瘟藥』，全是犧牲。直面死亡並與之協商，必須付出代價。

「而在《Covid-2037》病原體投放儀式中自動形成的群眾集會以及各類相關行為，其內在精神邏輯，或許也可被定位為『對病毒帶來的不確定性的心理補償』。

「也正因如此，印度詩人Arjun Mehta的靈異經驗並非偶然。」七瀨汐里解釋，一切與恐懼和災難協商的方式，皆與藝術和藝術家有關。「試問：詩歌舞蹈，也就是藝術，最原始的功能是什麼？是獻祭，儀典，是部落篝火聚會時向神靈的埋怨或祈求。這些溝通儀式由巫覡負責。

「有趣的是，Arjun Mehta所擔任的或許就是這樣的角色。病毒想說什麼？疫病代表何種神意或天意？又有什麼樣的事物能凌駕於個人意志，以神祕不可解的規律在人與人之間傳遞？

「巫覡的解法或許不只一種，就像占卜與通靈的方式同樣五花八門。」七瀨汐里話鋒一轉，指出先民的瘟疫體驗與此刻《Covid-2037》的相異之處。「有趣的是，先民們面對的瘟疫極其兇猛；但在此刻的《Covid-2037》中，人造病毒卻極可能並不危險──它與古代瘟疫同樣許諾一種不確定的未來（我們並不必然確知感染後果為何），然而Covid-2037的這種未知卻未必令人恐懼……

「那麼在此種危險較為緩和的情況下，人們的祈願會是什麼？

「我必須提出：這是神話的再思考與重寫。」七瀨教授冷不防揭開底牌。「這同時是榮格心理學中『原型論』的重寫。我的意思是，若榮格活在今日，眼見此事，他必然將此事列為『原型』之一……」

事實上，現年四十九歲的七瀨汐里除學術成就頗獲肯定之外，也曾意外成為新聞人物──六年前四十三歲未婚的她疑似因介入二十一歲網紅前田健一與女友間的感情而遭八卦媒體大幅跟拍報導。當時這位容顏清麗甜美，慣以瀏海公主頭示人並熱愛粉紅色（以及BTS）的知識分子展現了橫眉冷對千夫指的氣勢。她立即坦承戀情，並於個人社群上傳自拍影片冷靜反擊批評者。

