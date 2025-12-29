快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點在哪？氣象專家給答案

專家：低生育率不足憂 應開發銀髮經濟

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
牛津大學人口學家指出，人口老化提醒大眾將年長者視為寶貴資源善加利用。（Photo by Sasha Matveeva on Unsplash under C.C License）
牛津大學人口學家指出，人口老化提醒大眾將年長者視為寶貴資源善加利用。（Photo by Sasha Matveeva on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

人口老化是危機，還是契機？人口學家指出，人口老化提醒大眾要將年長者視為寶貴資源，透過建立「銀髮經濟」與靈活勞動機制來發揮其創意與經驗。然而，政府若不採取有效行動，年輕世代恐將承擔更沉重的經濟負擔與長照壓力。

老年人口創造機會

衛報》報導，儘管一些專家對生育率下降深感擔憂，並強調對經濟和醫療保健帶來的挑戰，但也有人持樂觀態度，認為銀髮經濟帶來新的成長機會。對此，牛津大學人口老化研究所所長哈珀認為，社會應該學會歡迎並利用其龐大的健康、活躍和創造力的老年人口。

事實上，世界上三分之二的國家生育率已低於維持下一代人口規模所需的更替水平，而且大多數國家的人口老化無法避免。然而，國家不應該試圖抵制、阻止或轉移人口老化，而應該創造更多人口機會，更加善用這龐大的老年群體。

哈珀指出，從某種意義上說，每個出生的嬰兒都會有機會接受高等教育，擁有健康的身體，並過上健康長壽的生活。因此，提供高品質且價格合理的兒童保育服務，將成為釋放年輕人和老年人潛力的關鍵。

年輕人長照壓力

然而，人口老化帶來的經濟和社會挑戰，年輕人將受到最嚴重的打擊。《英國廣播公司》指出。英國政府為應對生育率下降和預期壽命延長所採取的政策，像是提高國家退休金領取年齡、增加移民，其本身並非充分的解決方案。此外，人口老化將需要更多護理人員，導致其他經濟領域的勞動力減少。

【更多精采內容，詳見

老化 生育率

延伸閱讀

北韓新年前頻秀軍事肌肉 南韓與專家關注區域安全

芬蘭男性基督徒增長 青年紛紛接受堅信禮

7.0強震深夜搖醒全台 專家點名建築震後三大檢查重點

青少年憂鬱飆升 專家：成長過程缺乏有意義的人際關係

相關新聞

專家：低生育率不足憂 應開發銀髮經濟

人口老化是危機，還是契機？人口學家指出，人口老化提醒大眾要將年長者視為寶貴資源，透過建立「銀髮經濟」與靈活勞動機制來發揮其創意與經驗。

【慢慢讀，詩】徐望雲／寫給女兒的二十歲生日

時間成熟了，就垂掛在／兩旁充滿希望的果樹上／難免有些萎落在地，有些／在你行囊，成為前進的能量……

【小品文】解昆樺／玻璃鎮紙

桌上壓了一塊玻璃鎮紙。那裡面封存著一朵早已乾枯的、不知名的小花。「你看，」他說，「這就是時間的標本。」……

【科幻小說】伊格言／Covid-2037（4-2）

「如果這種病毒真能提升創作力，那麼我個人強烈建議，所有藝術院校校舍應編列預算購置病毒，並規畫將校區全面改建為方艙宿舍，以加速病毒傳播。如此一來，培養皿中必能孕育出無數藝術天才」……

【青春名人堂】勒虎／月朦朧，鳥朦朧

今天晚上，很好的月光。

【職場百味錄】地方格蕾絲／防災演練前的「帽劇」

早先光復鄉的救災新聞幾乎搶占了電視螢幕。畫面中官員與救難人員一身勁裝，最搶眼的，莫過於那頂潔白的工程帽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。