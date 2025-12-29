專家：低生育率不足憂 應開發銀髮經濟

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

人口老化是危機，還是契機？人口學家指出，人口老化提醒大眾要將年長者視為寶貴資源，透過建立「銀髮經濟」與靈活勞動機制來發揮其創意與經驗。然而，政府若不採取有效行動，年輕世代恐將承擔更沉重的經濟負擔與長照壓力。

老年人口創造機會

《衛報》報導，儘管一些專家對生育率下降深感擔憂，並強調對經濟和醫療保健帶來的挑戰，但也有人持樂觀態度，認為銀髮經濟帶來新的成長機會。對此，牛津大學人口老化研究所所長哈珀認為，社會應該學會歡迎並利用其龐大的健康、活躍和創造力的老年人口。

事實上，世界上三分之二的國家生育率已低於維持下一代人口規模所需的更替水平，而且大多數國家的人口老化無法避免。然而，國家不應該試圖抵制、阻止或轉移人口老化，而應該創造更多人口機會，更加善用這龐大的老年群體。

哈珀指出，從某種意義上說，每個出生的嬰兒都會有機會接受高等教育，擁有健康的身體，並過上健康長壽的生活。因此，提供高品質且價格合理的兒童保育服務，將成為釋放年輕人和老年人潛力的關鍵。

年輕人長照壓力

然而，人口老化帶來的經濟和社會挑戰，年輕人將受到最嚴重的打擊。《英國廣播公司》指出。英國政府為應對生育率下降和預期壽命延長所採取的政策，像是提高國家退休金領取年齡、增加移民，其本身並非充分的解決方案。此外，人口老化將需要更多護理人員，導致其他經濟領域的勞動力減少。

