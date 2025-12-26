真的沒戲嗎？男人口中「不想談戀愛」暗藏3訊號：其實在乎妳

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日網解析男性說「現在不想談戀愛」的真正原因。 示意圖／ingimage
在曖昧或關係尚未明朗的階段，若男性直言「現在不想談戀愛」，不少女性第一時間會解讀為對方無意發展感情。不過，日本網站《Trill》指出，這句話未必代表「對妳沒興趣」，更多時候反映的是男性當下的心理狀態，而非情感本身。

一、暫沒餘裕只想誠實

坦承自己沒有餘裕，反而是誠實表現，Trill分析，當工作壓力、生活變動或心理負擔過重時，部分男性會認為自己暫時無法好好經營一段關係，與其給對方期待，不如先劃清界線。這類說法並非逃避，而是對彼此負責的選擇。

二、因為在意所以不敷衍

正是因為在意，才不想讓關係變得曖昧。文章指出，不少男性其實相當排斥讓對方陷入不上不下的狀態。當內心已有好感，卻覺得自己無法全心投入時，反而會選擇主動拉開距離，避免讓對方誤會或受傷，「不是不喜歡，而是不想敷衍」。

三、越認真步調越慢

對感情越認真，行動反而越保守。網站指出，對戀愛態度較慎重的男性，往往在遇到真正在意的人時，更容易放慢腳步。他們需要時間確認自己的心意與狀態，於是透過「現在不想談戀愛」來調整節奏，而非草率開始一段關係。

《Trill》最後提醒，男性說出「不想談戀愛」，不應只從字面解讀為拒絕，更應觀察對方後續的態度、互動距離與關心程度，才能更接近真正的心意。

