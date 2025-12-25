快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一名女網友發文抱怨，稱男友趁休假偷跑去展間試駕後，未與她討論就購買休旅車。示意圖／Ingimage
近日有一名女網友發文抱怨，稱男友趁休假偷跑去展間試駕後，未與她討論就購買休旅車。示意圖／Ingimage

不少人把買車視為人生規劃中的重要里程碑，往往得存錢多年、反覆比較才下得了手。近日就有一名女網友在Dcard發文抱怨，她和男友原本討論數月，已共識要入手掀背車「福斯Golf」，沒想到男友趁她不在，自行到展間看車後，竟被業務說服，直接改買休旅車Tiguan，讓她當場傻眼又氣憤，貼文曝光後瞬間引發熱烈討論。

⭐2025總回顧

原PO表示，考慮到目前只有兩人生活、多在台北市區活動，加上她對大車有心理陰影，因此一致認為Golf好停車、大小剛好。然而男友某天休假自行前往展間，從原本還會回訊，到試駕後「人間蒸發」兩個多小時，再出現時竟只丟下一句「我買車了」。更讓她崩潰的是，車款不但不是Golf，而是被女業務以「年底折扣多」、「未來結婚生小孩一定用得到」等理由說服，改訂了Tiguan。男友甚至反過來勸她「車要買大不買小」，讓她覺得既錯愕又無力。

貼文曝光後，引來不少網友力挺男友與業務，認為從長遠來看「買大真的比較不會後悔」。有人直言，車子的空間只會嫌不夠用，不會嫌太大，「車買了之後漸漸的雜物一定會變多，空間只會越來越不夠用」。也有網友指出，若折扣真的到位，趁現在直接買休旅等於少走好幾年彎路，甚至有人笑說自己快30歲了，發現「黑絲從來都不會錯的」，並直言Golf對未來帶小孩的需求確實較為吃緊。

不過，也有另一派聲音替女方平反，認為問題不在車款大小，而在「尊重與溝通」。不少人指出，女方有出頭期，男方卻在未討論、未知會的情況下，私自更改原本談好的決定，難免讓人感到不被重視。有網友分析，原PO真正不開心的點，是男友沒有遵守共同協議，「妳現在應該是比較氣妳男友沒聽妳的」、「突然被告知買了別款車，當然多少會感到不舒服，至少下訂前要知會一下啦」。

休旅車 結婚 溝通 男友 福斯

相關新聞

買車變感情考題？男友被「洗腦」私訂休旅 她不爽引網友戰翻：業務沒錯

不少人把買車視為人生規劃中的重要里程碑，往往得存錢多年、反覆比較才下得了手。近日就有一名女網友在Dcard發文抱怨，她和男友原本討論數月,已共識要入手掀背車「福斯Golf」,沒想到男友趁她不在,自行到展間看車後,竟被業務說服,直接改買休旅車Tiguan,讓她當場傻眼又氣憤,貼文曝光後瞬間引發熱烈討論。

