2026家庭6大新制懶人包！生一胎領10萬 家貓沒晶片最高罰1.5萬
【文：武美齡】
跨入 2026 年，家長們的荷包與生活習慣將迎來一波「大洗牌」！為了緩解少子化壓力並提升生活品質，政府祭出了多項讓爸媽非常有感的福利加碼，從第一胎就領 10 萬的生育大紅包，到讓職業父母不再蠟燭兩頭燒的「彈性請假制」。
1. 生育補助大紅包：不論投保類型 中央生育補助一律10萬元
自2026年元旦起，有參加勞保、公保或農保的女性，可領取原有的「社會保險生育給付」，再加上政府提供的生育補助，合計金額達 10 萬元；而未參加社會保險的本國籍新生兒生母，則可透過申請制，直接領取每胎 10 萬元的生育補助，讓不同身分的媽媽都能獲得實質支持。
若一次迎接雙胞胎或多胞胎，補助金額也將依胎數等比例增加，例如雙胞胎合計可達 20 萬元。
2. 貓奴注意！家貓全面強制植入晶片
農業部修正《動物保護法》，2026 年起「家貓」將比照家犬強制實施寵物登記。飼主必須帶家中毛小孩至獸醫院植入晶片並辦理登記。若經查獲未辦理，將處以 新台幣 3,000 元以上 15,000 元以下罰鍰，家裡有飼養媽咪的爸媽們請務必儘早備妥。
3. YouBike 須完成註冊並投保才能騎乘
許多家長或青少年孩子會使用 YouBike 來通勤，為保障用路安全，2026 年元旦起，騎乘前必須透過YouBike官網或官方APP登入會員「完成免費投保」，才能租借。
4. 家庭照顧假可以「小時」請假
2026 年起，家庭照顧假更彈性，可「按小時請假」。過去家庭照顧假多以「半天或一天」為請假單位，家長若只需短時間陪同孩子就醫或處理突發狀況，也得請整天假，實務上不夠友善。新制上路後，勞工可依實際需求以「小時」請假，更貼近照顧孩子、長輩的日常情境，減少請假壓力與薪資影響。
5. 彈性育嬰假，同樣可以「小時」請假
除了家庭照顧假「時數化」外，原本必須以「月」為單位請假的「薪育嬰留職停」，2026 年起也開放可以「按日請」。
6. 打工爸媽、兼職族薪水跟著漲
自 2026 年元旦起，基本工資將調整為月薪 29,500 元、時薪 196 元。對需要兼職、接案或利用空檔打工的家長來說，代表同樣的工時，實際到手薪水變多，不論是補貼家用、孩子學費，或減輕生活壓力都更有感。提醒打工爸媽，記得確認雇主是否依新制給薪，保障自己的勞動權益。
2026 年新制從財務補助到彈性請假，都為家庭減輕不少壓力，建議爸媽提前檢查毛孩晶片、完成 YouBike 投保，並掌握各項津貼申請，讓新政策成為育兒路上的實質支援，守護權益也守護荷包。
【延伸閱讀】
●2026 寒假、暑假請假攻略｜先補 3 天再一路放到春節！家長請假這樣排最划算
● 台北免費滑冰場開放了！咖波主題有夠可愛，玩雪溜冰一次滿足
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言