2026家庭6大新制懶人包！生一胎領10萬 家貓沒晶片最高罰1.5萬

【文：武美齡】

跨入 2026 年，家長們的荷包與生活習慣將迎來一波「大洗牌」！為了緩解少子化壓力並提升生活品質，政府祭出了多項讓爸媽非常有感的福利加碼，從第一胎就領 10 萬的生育大紅包，到讓職業父母不再蠟燭兩頭燒的「彈性請假制」。

1. 生育補助大紅包：不論投保類型 中央生育補助一律10萬元

自2026年元旦起，有參加勞保、公保或農保的女性，可領取原有的「社會保險生育給付」，再加上政府提供的生育補助，合計金額達 10 萬元；而未參加社會保險的本國籍新生兒生母，則可透過申請制，直接領取每胎 10 萬元的生育補助，讓不同身分的媽媽都能獲得實質支持。

若一次迎接雙胞胎或多胞胎，補助金額也將依胎數等比例增加，例如雙胞胎合計可達 20 萬元。

2. 貓奴注意！家貓全面強制植入晶片

農業部修正《動物保護法》，2026 年起「家貓」將比照家犬強制實施寵物登記。飼主必須帶家中毛小孩至獸醫院植入晶片並辦理登記。若經查獲未辦理，將處以 新台幣 3,000 元以上 15,000 元以下罰鍰，家裡有飼養媽咪的爸媽們請務必儘早備妥。

3. YouBike 須完成註冊並投保才能騎乘

許多家長或青少年孩子會使用 YouBike 來通勤，為保障用路安全，2026 年元旦起，騎乘前必須透過YouBike官網或官方APP登入會員「完成免費投保」，才能租借。

4. 家庭照顧假可以「小時」請假

2026 年起，家庭照顧假更彈性，可「按小時請假」。過去家庭照顧假多以「半天或一天」為請假單位，家長若只需短時間陪同孩子就醫或處理突發狀況，也得請整天假，實務上不夠友善。新制上路後，勞工可依實際需求以「小時」請假，更貼近照顧孩子、長輩的日常情境，減少請假壓力與薪資影響。

5. 彈性育嬰假，同樣可以「小時」請假

除了家庭照顧假「時數化」外，原本必須以「月」為單位請假的「薪育嬰留職停」，2026 年起也開放可以「按日請」。

6. 打工爸媽、兼職族薪水跟著漲

自 2026 年元旦起，基本工資將調整為月薪 29,500 元、時薪 196 元。對需要兼職、接案或利用空檔打工的家長來說，代表同樣的工時，實際到手薪水變多，不論是補貼家用、孩子學費，或減輕生活壓力都更有感。提醒打工爸媽，記得確認雇主是否依新制給薪，保障自己的勞動權益。

2026 年新制從財務補助到彈性請假，都為家庭減輕不少壓力，建議爸媽提前檢查毛孩晶片、完成 YouBike 投保，並掌握各項津貼申請，讓新政策成為育兒路上的實質支援，守護權益也守護荷包。

【延伸閱讀】

●2026 寒假、暑假請假攻略｜先補 3 天再一路放到春節！家長請假這樣排最划算

● 台北免費滑冰場開放了！咖波主題有夠可愛，玩雪溜冰一次滿足