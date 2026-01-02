快訊

憲法法庭今作出「115年憲判字第1號」判決 仍由5大法官評議、3人缺席

SIM卡遺失要報案才能補發？NCC回應了：新制沒有要求

宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐

2026家庭6大新制懶人包！生一胎領10萬 家貓沒晶片最高罰1.5萬

聯合新聞網／ BabyHome

【文：武美齡】

跨入 2026 年，家長們的荷包與生活習慣將迎來一波「大洗牌」！為了緩解少子化壓力並提升生活品質，政府祭出了多項讓爸媽非常有感的福利加碼，從第一胎就領 10 萬的生育大紅包，到讓職業父母不再蠟燭兩頭燒的「彈性請假制」。

1. 生育補助大紅包：不論投保類型 中央生育補助一律10萬元

自2026年元旦起，有參加勞保、公保或農保的女性，可領取原有的「社會保險生育給付」，再加上政府提供的生育補助，合計金額達 10 萬元；而未參加社會保險的本國籍新生兒生母，則可透過申請制，直接領取每胎 10 萬元的生育補助，讓不同身分的媽媽都能獲得實質支持。

若一次迎接雙胞胎或多胞胎，補助金額也將依胎數等比例增加，例如雙胞胎合計可達 20 萬元。

2. 貓奴注意！家貓全面強制植入晶片

農業部修正《動物保護法》，2026 年起「家貓」將比照家犬強制實施寵物登記。飼主必須帶家中毛小孩至獸醫院植入晶片並辦理登記。若經查獲未辦理，將處以 新台幣 3,000 元以上 15,000 元以下罰鍰，家裡有飼養媽咪的爸媽們請務必儘早備妥。

3. YouBike 須完成註冊並投保才能騎乘

許多家長或青少年孩子會使用 YouBike 來通勤，為保障用路安全，2026 年元旦起，騎乘前必須透過YouBike官網或官方APP登入會員「完成免費投保」，才能租借。

4. 家庭照顧假可以「小時」請假

2026 年起，家庭照顧假更彈性，可「按小時請假」。過去家庭照顧假多以「半天或一天」為請假單位，家長若只需短時間陪同孩子就醫或處理突發狀況，也得請整天假，實務上不夠友善。新制上路後，勞工可依實際需求以「小時」請假，更貼近照顧孩子、長輩的日常情境，減少請假壓力與薪資影響。

5. 彈性育嬰假，同樣可以「小時」請假

除了家庭照顧假「時數化」外，原本必須以「月」為單位請假的「薪育嬰留職停」，2026 年起也開放可以「按日請」。

6. 打工爸媽、兼職族薪水跟著漲

自 2026 年元旦起，基本工資將調整為月薪 29,500 元、時薪 196 元。對需要兼職、接案或利用空檔打工的家長來說，代表同樣的工時，實際到手薪水變多，不論是補貼家用、孩子學費，或減輕生活壓力都更有感。提醒打工爸媽，記得確認雇主是否依新制給薪，保障自己的勞動權益。

2026 年新制從財務補助到彈性請假，都為家庭減輕不少壓力，建議爸媽提前檢查毛孩晶片、完成 YouBike 投保，並掌握各項津貼申請，讓新政策成為育兒路上的實質支援，守護權益也守護荷包。

【延伸閱讀】

2026 寒假、暑假請假攻略｜先補 3 天再一路放到春節！家長請假這樣排最划算

台北免費滑冰場開放了！咖波主題有夠可愛，玩雪溜冰一次滿足

生育補助 壓力 YouBike

延伸閱讀

如何解讀美對中晶片關稅延期？紐時：美正拿捏分寸避免中方強烈反彈

綠委批藍白不審預算 民生福利、生育補助全落空

先喊話後上路！美國宣布對陸晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了

川普保留晶片籌碼？美認定中國半導體不公平競爭 但18個月內緩徵關稅

相關新聞

48歲男徵婚備註「有皇位要繼承」要求小20歲 網傻眼：找乾女兒？

婚友平台「幸福列車未婚聯誼活動」昨(1)日在臉書粉專刊登一則一對一排約徵友貼文，內容描述一名自稱「K先生」的男性會員，因列出大量具爭議性的個人條件與對女性的具體要求，引來逾千名網友熱議與批評，網友普遍對「K先生」自稱「有皇位要繼承」感到質疑，認為其條件似有諸多矛盾之處。

2026家庭6大新制懶人包！生一胎領10萬 家貓沒晶片最高罰1.5萬

跨入 2026 年，家長們的荷包與生活習慣將迎來一波「大洗牌」！為了緩解少子化壓力並提升生活品質，政府祭出了多項讓爸媽非常有感的福利加碼，從第一胎就領 10 萬的生育大紅包，到讓職業父母不再蠟燭兩頭燒的「彈性請假制」。

捏陶樂／陳翠玲｜泥與心的對話

陶土在掌心中，可以成為各式各樣的形狀。它隨著時間慢慢成形，任由指節留下痕跡，裂開、濕潤、塌陷，一次又一次被塑形。聯副特選五篇與陶藝相關的故事，由「手感」出發，訴說那些被捏進陶裡的情緒與生活日常。在快速成型的世界裡，捏陶提醒我們：有些事必須慢慢來，才會留下形狀…… 【精彩語錄】柴燒的釉變及落塵後作品釉色千變萬化，令人摸不透；常常是掀開窯門的那一剎那，有驚喜也有驚嚇……

【青春名人堂】陳祖安／運動迷的天命

今年的新年願望，早在五年前就許下。當得知2026年足球世界杯，將由北美的加美墨三國共同舉辦時，我就決定要在此屆將運動迷人...

【校園超連結】山姆／王老師，好了請叫我

考段考時一定要記得帶2B鉛筆畫電腦卡，那你知道畫好的電腦卡誰處理嗎？

【人生急轉彎】林比比鳥／從廣告業務到年收入三百萬的翻譯

兩年半前，我離開待了二十年的職場，脫離大多數人走的既定軌道，試著在蔓草間踩踏出一條無人走過的路。「有沒有人跟我一樣？他們...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。