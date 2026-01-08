趙漾、趙句！超可愛寶寶「諧音梗」姓名爆紅 網友讚嘆：爸媽創意無限、一聽就難忘

快訊

【文：武美齡】

隨著時代變遷，現代年輕爸媽為孩子取名不再受限於傳統的「詩情畫意」，更流行走「好記、趣味、諧音梗」路線，不僅充滿創意，還能讓孩子的名字一秒抓住眾人目光！近日許多網友家長在網路上分享自家寶寶的諧音姓名，引起廣大共鳴，讓人直呼：「爸媽的創意無限大！」

創意無限！「照樣造句」系列超熱門

諧音梗取名中，最常見且令人會心一笑的就是成語或句子系列。在社群中，一位趙家媽媽分享的取名系列，堪稱諧音梗的經典。

趙漾、趙句（老大、老二）：諧音「照樣造句」。這位媽媽更透露：「我可是 7 年前備孕時就想好了唷！還想過『趙常』（照常）或『趙就』（照舊）。」這位幽默的媽媽還分享，若有第三胎的話，先生開玩笑表示想把孩子取名為「趙甘納飛」（台語）。

另一位家長也分享了同姓的可愛組合：趙慈、趙鉅，同樣是「造詞造句」的趣味諧音。

不只趣味！諧音取名也有「深意」和「祝福」

諧音梗的魅力在於不僅好記，更將父母對孩子的美好祝福巧妙地融入其中，其他網友家長也分享自家孩子的特殊姓名。

吳悠、吳律：諧音「無憂無慮」，希望孩子自由快樂成長。

陳妡、陳翊：諧音「誠心誠意」，給人真誠、善良的印象。

李勿（禮物）、李享（理想），寓意深遠又好聽。

何晴、何理（諧音「合情合理」），充滿哲理趣味。

一秒變歌星！女兒名字被唱成歌

名字結合流行文化，更能讓長輩們一秒記住。有網友分享女兒的名字「劉芯瑀」，每當別人聽到，有年紀的人永遠會立刻唱：「陪你去看流星雨」。

當然，諧音梗如果玩得太過頭，也可能會面臨另一半的反對！就有一位網友透露：「我表哥本來想要把孩子取名吳法跟吳天（諧音『無法無天』），結果差點被我嫂嫂打死！」

