孕婦搭捷運遇突發危險怎麼辦？醫提醒自保3原則 車廂待3處較保險

近期捷運站發生突發暴力事件，引發民眾對公共場所安全的關注。對此，臺北市立聯合醫院提醒，孕產婦因身體狀況特殊，面對突發危險時不宜奔跑或逞強，首要原則是保護自身與腹中胎兒安全，並以穩定、安全的方式迅速離開現場。

臺北市立聯合醫院婦幼專案辦公室主任、婦產部主任張芳維指出，孕期因腹中胎兒與重心改變，平衡感較差，跌倒風險明顯增加，在緊急狀況下貿然奔跑，反而可能造成更大傷害。因此，當發現有人持械、攻擊他人或出現明顯危險行為時，最負責任的選擇就是盡快撤離，而非停留圍觀。

張芳維提出孕婦面對突發暴力事件的「三大自保原則」：

第一是「逃」。發現危險時，應加快腳步但避免奔跑，以穩定步伐朝最近出口或安全區域快步離開，同時可用雙手托住腹部，降低重心不穩的風險，也能保護胎兒避免遭到人群推擠或衝撞。

第二是「躲」。若環境受限、無法安全撤離，應就近尋找掩護，如柱體、車廂角落或大型設施後方，降低直接遭受攻擊的機率，並以雙手、包包護住腹部，維持身體穩定，避免跌倒與碰撞。若同行推車內有幼童，應先將孩子抱起，利用推車作為障礙物阻隔外側，同時蹲下以穩定重心，減少受傷風險。

第三是「擋」。張芳維強調，孕婦在任何情況下都不應正面對抗。若萬不得已遭逼近、無法逃離或躲避時，可利用隨身物品如包包、外套、雨傘或嬰兒車作為防護工具，暫時阻擋攻擊、拉開距離，為自己爭取撤離空間。

此外，院方也提醒，孕婦平時搭乘捷運時，可優先選擇靠近車門、緊急對講設備或站務人員較近的位置，避免過度使用手機而忽略周遭狀況，以利即時察覺異常並做出反應。

張芳維也特別指出，若孕婦在事件過程中受傷，或即使未明顯受傷，但曾受到驚嚇或推擠，在安全環境下應盡量採左側臥姿，或將子宮推向左側，以減輕下腔靜脈壓力，維持良好血液循環。若事後出現子宮收縮、腹痛、陰道出血、頭暈或胎動明顯減少等異常症狀，應儘速就醫評估，確保母嬰安全。

