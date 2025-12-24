聽新聞
【慢慢讀，詩】廖偉棠／獻詩
有那麼多事要在五十歲來臨之前做
來不及去火山口探險
還可以開始健身
來不及觸摸冰川
還可以開始戒掉威士忌
裡面的冰塊
儘量乾飲，儘量飲乾
儘量剝削自身的盈餘
儘量把小說寫長
讓小說裡出現更多蟲洞
其中之一通往二十歲的一首詩
之一通往三十歲的霾
更多的通往章魚足、鴞羽和雪豹爪下肉墊
寂靜的許多殺機
有那麼多人要在五十歲來臨之前最後一次記起
有那麼多金銀
要在驟至的洪水中送給漂過那流浪兒
作為半生的謝禮
