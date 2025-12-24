【慢慢讀，詩】廖偉棠／獻詩

附近有美國部隊駐紮，在學校操場放電影，他們用竹竿撐起一張大白被單子當銀幕，一群老美大兵看電影又吃又喝又叫又笑的，附近的小孩也湊在一邊看。那是我頭一次見到這神奇的東西……

2025-12-24 00:00