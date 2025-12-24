快訊

【慢慢讀，詩】廖偉棠／獻詩

聯合報／ 廖偉棠

有那麼多事要在五十歲來臨之前做

來不及去火山口探險

還可以開始健身

來不及觸摸冰川

還可以開始戒掉威士忌

裡面的冰塊

儘量乾飲，儘量飲乾

儘量剝削自身的盈餘

儘量把小說寫長

讓小說裡出現更多蟲洞

其中之一通往二十歲的一首詩

之一通往三十歲的霾

更多的通往章魚足、鴞羽和雪豹爪下肉墊

寂靜的許多殺機

有那麼多人要在五十歲來臨之前最後一次記起

有那麼多金銀

要在驟至的洪水中送給漂過那流浪兒

作為半生的謝禮

