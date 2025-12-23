家長愛做1事恐害慘親骨肉 醫警告「無法撤回契約」：別賭上孩子尊嚴

許多家長喜歡分享孩子成長的過程，紀錄生活點點滴滴，並發布在社群平台。不過知名婦產科醫師蘇怡寧發文提醒，如果分享的照片不當，可能會成為孩子成年後的「數位惡夢」，甚至嚴重影響孩子的升學、社交跟尊嚴。

蘇怡寧在臉書指出，有些家長看到孩子洗澡時可愛的模樣，會想要留下紀錄，並且跟親朋好友分享，不過家長們也要考慮，哪些畫面是屬於家庭隱私，不該成為公開內容，一旦家長把孩子「三點全露」的照片、影片上傳到網路上，等於替孩子簽下了「終身無法撤回的公開契約」。

蘇怡寧提醒，家長們現在的紀錄對未來孩子來說，可能是一場揮之不去的數位霸凌，孩子年紀小的時候，沒能力為自己的隱私發聲，而守門人的責任就落在家長身上，因此孩子的身體不是用來換讚、留言或是流量的素材，別為了那幾秒鐘賭上孩子的尊嚴。

文章曝光後，許多家長心有戚戚焉，紛紛留言「我尊重孩子，連他的生活照我也不會分享，等他長大再自行決定要不要把面孔呈現在網路世界」、「這就是為什麼我拚命忍住曬小孩的衝動，因為我不曉得網路世界裡有多少可怕的變態」、「認同，幫小孩洗澡，或者小孩成功上廁所這件事情，沒有偉大到需要公諸於世」、「認同，看到有些家長發自己孩子穿制服、得獎照片，上面都有孩子的個資，其實很危險」、「我也不懂，為什麼小孩子裸體洗澡的樣子要放網路上，就算是嬰兒也需要被尊重」、「我為了保護孩子，一律都不PO」。

商品推薦