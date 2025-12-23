快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

家長愛做1事恐害慘親骨肉 醫警告「無法撤回契約」：別賭上孩子尊嚴

聯合新聞網／ 綜合報導
婦產科醫師蘇怡寧提醒，別在社群平台分享孩子的三點全露照，未來可能會損傷孩子的尊嚴。示意圖／Ingimage
婦產科醫師蘇怡寧提醒，別在社群平台分享孩子的三點全露照，未來可能會損傷孩子的尊嚴。示意圖／Ingimage

許多家長喜歡分享孩子成長的過程，紀錄生活點點滴滴，並發布在社群平台。不過知名婦產科醫師蘇怡寧發文提醒，如果分享的照片不當，可能會成為孩子成年後的「數位惡夢」，甚至嚴重影響孩子的升學、社交跟尊嚴。

⭐2025總回顧

蘇怡寧在臉書指出，有些家長看到孩子洗澡時可愛的模樣，會想要留下紀錄，並且跟親朋好友分享，不過家長們也要考慮，哪些畫面是屬於家庭隱私，不該成為公開內容，一旦家長把孩子「三點全露」的照片、影片上傳到網路上，等於替孩子簽下了「終身無法撤回的公開契約」。

蘇怡寧提醒，家長們現在的紀錄對未來孩子來說，可能是一場揮之不去的數位霸凌，孩子年紀小的時候，沒能力為自己的隱私發聲，而守門人的責任就落在家長身上，因此孩子的身體不是用來換讚、留言或是流量的素材，別為了那幾秒鐘賭上孩子的尊嚴。

文章曝光後，許多家長心有戚戚焉，紛紛留言「我尊重孩子，連他的生活照我也不會分享，等他長大再自行決定要不要把面孔呈現在網路世界」、「這就是為什麼我拚命忍住曬小孩的衝動，因為我不曉得網路世界裡有多少可怕的變態」、「認同，幫小孩洗澡，或者小孩成功上廁所這件事情，沒有偉大到需要公諸於世」、「認同，看到有些家長發自己孩子穿制服、得獎照片，上面都有孩子的個資，其實很危險」、「我也不懂，為什麼小孩子裸體洗澡的樣子要放網路上，就算是嬰兒也需要被尊重」、「我為了保護孩子，一律都不PO」。

蘇怡寧 醫師 霸凌 社群 個資

延伸閱讀

當年與鄭捷同車廂 他曝「眼神交會」超恐怖直覺：只想著要逃

安靜老實做事反而難出頭？他自嘆吃虧：專業90分比不上會說話

神秘交易所？他查刷卡記錄全在「LaLaport男廁」傻眼 網一查笑瘋：我也是

誰拿更多？三星座容易和手足計較...天蠍渴望被關注、他在意「公平」

相關新聞

家長愛做1事恐害慘親骨肉 醫警告「無法撤回契約」：別賭上孩子尊嚴

許多家長喜歡分享孩子成長的過程，紀錄生活點點滴滴，並發布在社群平台。不過知名婦產科醫師蘇怡寧發文提醒，如果分享的照片不當，可能會成為孩子成年後...

把老婆當房客？男友喊婚後收「7折優惠」房租 全網狂勸：快逃

在婚前買房沒有共同登記的情形下，情侶是否該平分居住費用呢？一名女網友發文，稱男友自己有買一間房子，但因為是婚前買沒共同登記的原因，男友認為她婚後住進來應該負擔市場租金價「7折」，扣除AA費用，也就是7千元的房租，原PO質疑男友「把我當房客嗎？」，雙方還小吵了一架，對此，不少網友紛紛勸原PO「快逃」。

【慢慢讀，詩】陳怡芬／逃避型依戀

體溫是升起的爐火／靠得太近，就會燒壞聲部／我想收回一半的對白／預設的悲劇，也有真實的體感……

【美學系列‧星盤系列】蔣勳／臺靜農與徐國士

徐國士，臺靜農，他們常常讓我想起《世說新語》裡的人物。在荒謬扭曲的時代活著，找到自己有為有守的生存方式，生死是天命，自然可以豁達，可以風趣……

【野上野下】包子逸／致我們過勞的好朋友

麥可是一名好人，聽說他已經連續加班不知道第幾個星期，當同事們全數下班，一邊喝生啤一邊發牢騷，只留麥可耿直地留守工地，一手...

【賞文回響】王如斯／自他走後

顧姊是醫生娘，另一半陳醫師則是二婚，子女皆已成家立業。顧姊並未生育，婚姻關係看似單純，但陳醫師的子女對她仍有成見，認為顧姊對自家老爸無微不至的照顧，是奔著財產來的；即便並未同住，仍常在家庭聚會裡對顧姊冷嘲熱諷，而先生對她所受的委屈，只在事後淡淡地說：「妳是有修養的人，不要跟年輕人計較，如果層次再高一點，不妨幽默以對。」然後以世界偉人的胸懷為例，卻忘了顧姊只是一介凡人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。