把老婆當房客？男友喊婚後收「7折優惠」房租 全網狂勸：快逃

婚前買房若未共同登記，情侶是否該平分居住費用呢？一名女網友發文，稱男友自己有買一間房子，因是婚前購入沒共同登記，男友認為她婚後住進來應該負擔市場租金價「7折」，扣除AA費用，也就是7千元的房租。原PO質疑男友「把我當房客嗎？」，雙方還小吵了一架，對此，不少網友紛紛勸原PO「快逃」。

一名女網友在Dcard發文，表示她和男友有結婚打算，但雙方家庭都堅持結婚後有小孩不能住家裡，因此婚後勢必要搬出去住。而男友本身就為了結婚買了一間房，但因為是婚前財產，原PO不能要求共同登記，等於這間房是男友自己的房子。

原PO表示，她跟男友談論婚後的經濟分擔和開銷，除了生活費3萬左右、有小孩多2到3萬，男友還說因為原PO是住在他買的房子，根據市價租金是2萬元，他以「7折優惠」計算，雙方平分後，算出每月應該付他7千元的房租，讓原PO非常傻眼，直言：「是把我當房客嗎？」

原PO認為既然房子是男友的，她可以不登記，但也不付錢，剩下的開支再AA。男友則強調：「7千元的租金可以住到這麼大的房子，去哪找？」雙方為此吵了一架。原PO因而詢問網友：「住進配偶婚前買的房子，要求對方繳房租正常嗎？」

此文一出，不少網友認為男友算計太多，建議快逃，「這男友留著幹嘛，要妳付錢就跟他談房權佔比」、「這婚先不結吧，我會把他這人刪了，夫妻間這樣算感情會好到哪去」、「計較成這樣，你男友是不是條件差到覺得不買房沒人願意跟他在一起？騙到手了再要求一起分擔房租」、「快逃吧，絲毫看不出你們有感情，他需要的是分母」。

也有網友提出其他建議，「那就把每月7000元，算進去房貸，依比例給妳產權」、「我家的協議是自己名下的東西，願意拿出來小家庭使用就是無償提供，掛名的人自己付擔所有的費用，所以我家是兩人都搬出來租屋，另外存錢再買一間掛兩人」、「妳自己搬出去租房不要住男友的房不就沒有爭議了」。

商品推薦