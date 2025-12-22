女生首次見家長被男友這樣捉弄 網友斥等同謀殺：分手吧

快訊

香港01／ 撰文：桃樂斯
有女生發文，透露她首次見家長時被男友「整蠱」，明知她對海鮮敏感，卻和家人聲稱女友「只喜歡吃海鮮」，害對方家長一番好意做了滿桌子海鮮，而事主卻有口難言久久未有進食。情侶示意圖。 圖／ingimage
食物敏感可致死，切勿胡亂開玩笑！有女生發文，透露她首次見家長時被男友「整蠱」，明知她對海鮮敏感，卻和家人聲稱女友「只喜歡吃海鮮」，害對方家長一番好意做了滿桌子海鮮，而事主卻有口難言久久未有進食，惹怒男友父母「黑臉」，最後她只好坦白告知她對海鮮過敏一事，令對方家長甚為生氣，最後更不歡而散，而男友事後1句更令她氣憤不已。

網友批評原PO男友白目，奉勸她分手，「敏感可以要人命的」、「他似乎想害死你多過捉弄你」、「這些垃圾連朋友都做不到」。原PO其後表示已和對方分手，但趁機為前度家人澄清，指他們事前的確不知她對海鮮過敏，盼網友不要責備無辜者。

女生對海鮮過敏　首次見家長被男友這樣整蠱

女原PO在threads帳號發貼文，透露她對海鮮過敏，上星期首次到男友家中見家長，吃飯時「看到滿桌的海鮮」，她錯愕之際即時輕聲詢問男友，「平時家裡是不是都這麼豐盛？兩位長輩喜歡吃海鮮嗎？」，而男友竟然陰陰嘴笑，稱為了整蠱她和家人，謊稱原PO「只喜歡吃海鮮」。

不吃海鮮惹怒男友父母　男友卻只顧竊笑

原PO當時不懂反應，用餐期間更不斷獲男友家人夾海鮮，無奈形容「那時吃又不是，不吃又不是」，所以打算先吃飯，表示「想把海鮮稍微攤開降溫（先食）」，但再過10多分鐘，男友家人開始不滿「黑臉」，而男友由始至終未曾為她發聲，「只是覺得很好玩這樣笑」，最後原PO只好向男友家人坦白，表明自己對海鮮有敏感。

男方事後1句更離譜

原PO續稱，男友家人當然感到不悅，因為花費不少時間烹煮海鮮，最後弄得不歡而散，但最令她氣憤的是，男友事後竟反問她「為什麼不吃」，又指他家人「手勢好好」，原PO感無奈，「其實根本就不是煮得好不好吃的問題，是我真的吃不了」，遂分享事件「想大家評下理」。

食物過敏可致死！網友斥離譜：算是謀殺

許多網友指出食物過敏，情況嚴重可以致死，「敏感可大可小」、「敏感可以要命的」、「其實嚴重一點來說，他算是謀殺你」，狠斥原PO男友如此開玩笑實在「過火」、「看完已經氣到傻」、「如果我是你爸爸一定會想揍那個onX仔」、「你男朋友其實是不是弱智？」、「食物敏感真的是不能隨便拿來開玩笑，連基本尊重都沒有」。

全網奉勸分手：連朋友都做不到

不少人極力勸喻原PO分手，「面對這條這樣的X街你竟然不一下子就衝過去」、「這些垃圾連朋友都做不到」、「你不同他分手留著做什麼？」、「明知道你過敏，還要笑著看你尷尬到縮手縮腳又不敢說不，他很享受虐待你的過程，不是笨，是心理變態」、「我要你講清楚自己對海鮮過敏，然後就立刻離開」，又揶揄「其實他是不是很久以前就想騙你，見家長還玩些這樣的東西？」、「他似乎想害死你多過捉弄你」、「你是否買了一份巨額人壽保險，受益人是他？」

網民質疑捏造故事？事主強調事件「非常真實」：已分手

有個別留言質疑事件真偽，「不覺得是真的」、「蠢到像作文」、「不敢相信世界上會有這樣的人」，但原PO強調「這件事比石頭還要堅硬」，她亦感激網友關心，表示已和男友分手。她亦趁機為前度家人澄清，指對方事前的確不知她對海鮮過敏，「都是為了我好才煮這麼多還分給我吃」，盼望網友不要責備無辜人士，表示「要罵就罵個傻X男人」，有網友因此調侃「好消息：你跟那個onX分手了；壞消息：又多一個onX出來害人」。

文章授權轉載自《香港01》

