媽媽喊「媳婦」女友不開心…他煩惱怎勸家人 網出招：不會怪罪她

人與人的相處中，應注意對他人的稱呼是否合適。一名男網友發文，稱他常帶女友回家聚會，雖然兩人還沒結婚，但媽媽時常會熱情地介紹說女友是她的「媳婦」，讓女友感到不舒服，希望原PO能跟家人反映，讓他煩惱該如何開口。

一名男網友在Dcard發文，表示他的女友比較內向、希望保有邊界感，但他的家人很熱情大方，在參加家庭親戚朋友的聚會時，他都會帶著女友參加，媽媽總是會熱情地介紹女友是她「媳婦」，女友卻不喜歡被這樣稱呼。

起初原PO也不解為何女友會討厭被稱呼為媳婦，「不就是把她當自己人才會這樣叫嗎？」，後來才理解女友還沒確定要嫁給原PO，這樣稱呼的確有點奇怪，如果之後分手也很難解釋，坦言「確實要尊重女友的感受」。但他不知道要如何婉轉地跟家人傳達女友的意思，怕被誤會女友是在拒絕「把妳當自己人」的好意，對此詢問網友們的意見。

原PO補充，他們都到了適婚年齡，同居好幾年，女友不排斥結婚，雙方家長也都見過面了，有稍微提到下個階段，可能家人都認定差不多要結婚了，才會顯得有些急切。

此文一出，不少網友認為還沒結婚稱呼「媳婦」的確不妥，「媳婦這詞真的蠻討厭的，還沒有結婚幹嘛稱為是媳婦，如果我是你女友我不會想再跟你家人見面」、「就真的沒結婚 叫媳婦幹嘛，這不叫熱情好嗎，也不叫什麼好意」、「有什麼難開口的，就還沒結婚，媳什麼婦」。

也有網友建議原PO可以自己說不喜歡這樣的稱呼，家人就不會怪罪於女友，「你直接說，不要這樣稱呼介紹她，萬一我沒有娶她，這樣稱呼她很怪，把這髒水往自己身上潑」、「你直接跟你媽說，你不一定打算跟她結婚，你們不要亂介紹說是媳婦，這樣會害你被女友誤會要結婚，你壓力很大」、「簡單，你說你不喜歡這個稱呼就好，說你還沒有打算要結婚，不喜歡家人這樣叫」。

