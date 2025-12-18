她背LV郵差包遭大姑笑「落伍又笨」 網全反擊：懂不懂經典款

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，訴說自己因購買名牌包而遭到大姑嘲笑的經歷，引起廣大網友熱烈討論。她表示，自己一直很喜歡LV的郵差包，思考許久才終於下手買下。然而，每次背這款包出門見到大姑時，卻總是遭到對方冷嘲熱諷。

她在貼文中提到：「大姑每次看到我背這個包，就會一直嘲笑我，說這個款式已經不流行了，還說花那麼多錢買一個落伍的包包真是笨。我真的很想給她『芭』下去！」她的無奈與憤怒在字裡行間展露無遺。

這篇貼文迅速引來眾多網友留言支持，多數人對大姑的行為感到不滿，有人表示：「我回婆家也都不帶名牌包，有一次看到二姑用她兒子送的LV皮夾，我問她，她還說你也知道LV喔，當我很俗，我心想老娘20歲就開始用國際名牌包了。」也有網友直言：「大姑也是落伍的！好歹它也是LV。」

不少人認為這樣的親戚根本就是見不得別人好，「這種毒姑就是很愛嘲笑別人，見不得人好，很愛說三道四」、「懟回去，笑她不懂classic和vintage」、「她不懂名牌，長青款是不走流行路線啦！」更有網友分析：「因為你大姑買不起，也就只能用酸言酸語來酸，原諒她因嫉妒的心態。」

此外，也有網友分享自己的應對方式：「跟婆家的人聚會不要背名牌包是正解，才不會被說三道四。」然而，更多人則認為買東西應該是為了取悅自己，而非迎合他人，「她好膚淺，買東西是買自己喜歡，不是跟流行。」

