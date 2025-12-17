快訊

女性身價隨年齡下滑？醫挺陳匡怡：拒追求者非炫耀 是自主選擇

聯合新聞網／ 綜合報導
陳匡怡公開談及多段過往感情傳聞，反擊長年被貼上的標籤。 聯合報系資料照
陳匡怡公開談及多段過往感情傳聞，反擊長年被貼上的標籤。 聯合報系資料照

「台大五姬」成員之一、女星陳匡怡近期接連在臉書發文，公開談及多段過往感情傳聞，反擊長年被貼上的標籤，直指部分媒體報導未經查證、內容失真，已對其生活與名譽造成影響。家醫科醫師王姿允在臉書發表評論，認為女性不應被物化，也不該用年齡、婚姻狀況當成女性的「身價標籤」。

王姿允醫師昨(16)日在臉書發表長文，針對陳匡怡近日被媒體爆料及其回應做出評論，直言多少人用女性的「年齡」當作一種「標價」，隨著年齡、容貌老去，就被社會視為「身價下跌」；但在父權文化中，男性卻會因隨著年齡累積財富，即便外貌走樣，仍被視為「身價上漲」。社會已習慣用女性的年齡、婚姻狀態作為評價標準，尤其離婚且育有子女的女性，往往承受比男性更嚴苛的眼光。

王姿允提到，當女性選擇不迎合、不回應某些期待時，部分男性並非尊重界線，而是轉以貶低、詆毀方式回應，試圖藉此合理化自身挫敗感。她強調，一個人的價值不應建立在是否被追求、被渴望，更不該因拒絕他人而遭否定。

王姿允分析，陳匡怡之所以「忍不住」提及過往追求者，並非是重提當年勇的炫耀，而是面對充滿男性本位與金錢至上的貶低時，試圖證明：「我連這些外貌比你們出色的明星都拒絕了，怎麼可能會倒貼你們？」自證拒絕是出於自主選擇。

她直言，遭到自認「有錢就了不起」的男性詆毀，本就令人憤怒，女性選擇單身或寧缺勿濫，應被視為自愛，而非用來被當成羞辱的理由。

王姿允強調，女性唯有擁有經濟能力與事業基礎，有錢有能力，才能避免因年齡而遭到貶抑。她舉例指出，許多成功女性即便年過60歲，依然有拒絕年輕帥氣男星追求的本錢。

王姿允也鼓勵陳匡怡珍惜生命，千萬別因噁男覺得能夠貶低曾經的台大女神是種成就感的自大心態而想不開，強調：「人生的價值不在被多少人追求過，而是自己為自己追求了什麼。」喊話陳匡怡支持她為自己的尊嚴和清白爭取，繼續創造自己的價值。

女性身價隨年齡下滑？醫挺陳匡怡：拒追求者非炫耀 是自主選擇

