女方家長要這金額聘金！準新郎傻眼「索取我半年薪水」引網友熱議

今時今日結婚，許多長輩仍要求跟足傳統程序，當中包括女方家長索取聘禮（禮金、聘金）。台灣有網友表示，男同事和女友結婚，雙方家長見面時，女方獅子開大口，索取26萬新台幣小聘，至於大聘，高達66萬新台幣，事後稱會退回。原PO的同事感嘆薪水才4萬新台幣，「對方就要走半年薪水，不能接受」。

其他網友留言指「什麼時代了還在要聘金」、「高於0元都算高，因為就是在賣女兒」、「賣新娘喔？」、「會退回何必要聘金」。不過，也有人認為準新郎連這點錢都計較或出不起，直指「還是別結婚吧，這表示他在經濟上還沒有準備好」。

準新郎︰對方就要走半年薪水，不能接受

原PO在網絡論壇PTT上發文表示，其男同事畢業於私立科技大學，在公司擔任行政人員，最近打算和女友結婚，雙方家長因而見面，女方明言小聘26萬新台幣，大聘66萬新台幣，但稱會退回，同事透露月薪只有4萬新台幣，「對方就要走半年薪水，不能接受」。

網友︰賣女兒就是賣女兒

原PO詢問「結婚小聘26萬新台幣算高嗎？」，許多網友指出，「認真的？手頭26萬新台幣都沒有？」、「26萬新台幣出不起，還是別結婚吧，這表示他在經濟上還沒有準備好」，也有人認為「現在除非大家族，真的很少人還收這些了」、「賣女兒就是賣女兒，包裝再好也是賣女兒」。

延伸閱讀：

元朗大寶冰室休息1天！老闆：食番餐好慰勞員工 網民支持：抖下

女碩士懸賞500台幣除蟑螂！變態男偷拍內褲︰色誘我？ 下場慘了

文章授權轉載自《香港01》

商品推薦