快訊

願赴立院國情報告 賴總統：台被推向立法濫權、在野獨裁懸崖邊緣

台南新營民宅桶裝瓦斯煮食氣爆 波及10多戶…屋主、路人傷勢曝光

0050被贖回逾百億元 近三個月最大量

聽新聞
0:00 / 0:00

女方家長要這金額聘金！準新郎傻眼「索取我半年薪水」引網友熱議

香港01／ 撰文：田中貴
今時今日結婚，許多長輩仍要求跟足傳統程序，當中包括女方家長索取聘禮（禮金、聘金）。示意圖／Ingimage
今時今日結婚，許多長輩仍要求跟足傳統程序，當中包括女方家長索取聘禮（禮金、聘金）。示意圖／Ingimage

今時今日結婚，許多長輩仍要求跟足傳統程序，當中包括女方家長索取聘禮（禮金、聘金）。台灣有網友表示，男同事和女友結婚，雙方家長見面時，女方獅子開大口，索取26萬新台幣小聘，至於大聘，高達66萬新台幣，事後稱會退回。原PO的同事感嘆薪水才4萬新台幣，「對方就要走半年薪水，不能接受」。

其他網友留言指「什麼時代了還在要聘金」、「高於0元都算高，因為就是在賣女兒」、「賣新娘喔？」、「會退回何必要聘金」。不過，也有人認為準新郎連這點錢都計較或出不起，直指「還是別結婚吧，這表示他在經濟上還沒有準備好」。

準新郎︰對方就要走半年薪水，不能接受

原PO在網絡論壇PTT上發文表示，其男同事畢業於私立科技大學，在公司擔任行政人員，最近打算和女友結婚，雙方家長因而見面，女方明言小聘26萬新台幣，大聘66萬新台幣，但稱會退回，同事透露月薪只有4萬新台幣，「對方就要走半年薪水，不能接受」。

網友︰賣女兒就是賣女兒

原PO詢問「結婚小聘26萬新台幣算高嗎？」，許多網友指出，「認真的？手頭26萬新台幣都沒有？」、「26萬新台幣出不起，還是別結婚吧，這表示他在經濟上還沒有準備好」，也有人認為「現在除非大家族，真的很少人還收這些了」、「賣女兒就是賣女兒，包裝再好也是賣女兒」。

延伸閱讀：

元朗大寶冰室休息1天！老闆：食番餐好慰勞員工　網民支持：抖下

女碩士懸賞500台幣除蟑螂！變態男偷拍內褲︰色誘我？　下場慘了

文章授權轉載自《香港01》

結婚 薪水 聘金 新郎 月薪 新娘 行政人員 PTT

相關新聞

女方家長要這金額聘金！準新郎傻眼「索取我半年薪水」引網友熱議

今時今日結婚，許多長輩仍要求跟足傳統程序，當中包括女方家長索取聘禮（禮金、聘金）。台灣有網友表示，男同事和女友結婚，雙方家長見面時...

說好婚禮前轉帳66萬聘金…男方家一拖再拖 網分析原因勸：別急著嫁

情侶若論及婚嫁，聘金是必須取得共識的重要項目之一。一名女網友和男友準備結婚，和男友家人原本已經說好了聘金的金額，男友家人卻在即將舉辦婚禮前「一拖再拖」，遲遲不給聘金，對此，網友們紛紛分析男友家人的心態，勸原PO「不要急著嫁」。

【時光電影院‧徵文優勝作品7-7】吳晉傑／那一年在中興新村

服役時，我曾在中興新村度過一段時光。那裡樹木挺拔、街道乾淨、房舍整齊，能追憶曾有的戰後榮景。所住的替代役宿舍為榮民宿舍改...

【慢慢讀，詩】紀小樣／同一事物

你說船已無翼無腳那更需要引路／而那說要作我燈塔的人；不知／一顆星辰遠望像一朵雪花……

【海天遊蹤】楊仁烽／俄羅斯去來

最特別的是，地鐵向市中心開的時候是男性播音員的聲音，相反的方向，則是女性播音員的聲音，這種用聲音來識別方向，別出心裁……

【青春名人堂】勒虎／甜茶，還是酥油茶？

八○年代的愛情喜劇電影《上班女郎》中，有一句經典的台詞：「Coffee？Tea？Or me？」女主角閨密信口拈來的俏皮話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。