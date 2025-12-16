母LINE完「今天好冷」無聲息…兒2天後返家電視沒關 臥室內見心碎一幕

「今天好冷唷！」這句再日常不過的話，成了82歲母親留給兒子的最後訊息。據日媒「The gold online」報導，住在日本東京都的上班族吉岡健太（化名，58歲），在父親過世後，與獨居於千葉縣老家的母親和代（化名）以LINE保持聯繫。母親不太會用智慧型手機，但每天早上仍會傳來簡短訊息或貼圖，像「早安」、「天氣變冷了」，這樣的互動多年來從未中斷。

直到某天清晨，母親傳完「今天好冷唷」後便音訊全無。當晚健太傳訊「今天很冷，妳還好嗎？」、撥電話，母親皆未回應，隔天訊息仍未顯示已讀，第三天他請假返鄉查看。打開家門時，電燈與電視仍開著，廚房和廁所都沒看到人，屋內一片寂靜。後來他看到母親倒在臥室內，神情平靜。警方與救護人員到場後，確認死因為突發性心臟衰竭。和代雖然有高血壓，但一個月回診一次，日常生活並沒有大礙。健太仍十分後悔，若能早一點回家，結果是否會不同？

類似情況在日本並不少見。官方統計顯示，65歲以上獨居人口比例逐年上升，突發疾病成為高齡者重要死亡原因之一。為降低風險，日本中央與地方政府近年強化高齡者照護措施，包括透過冰箱、熱水壺等家電使用紀錄掌握生活狀況、提供緊急通報功能的手機與應用程式，以及由地方社福單位定期進行關懷訪視。

健太感嘆，母親一向不願麻煩他人，「但無聲無息地離開，恐怕也不是她想要的結局。」在加速高齡化的日本，如何及早察覺異狀、善用外部支援，已成為許多家庭必須正視的課題。

