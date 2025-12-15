說好婚禮前轉帳66萬聘金…男方家一拖再拖 網分析原因勸：別急著嫁

情侶若論及婚嫁，聘金是必須取得共識的重要項目之一。一名女網友和男友準備結婚，和男友家人原本已經說好了聘金的金額，男友家人卻在即將舉辦婚禮前「一拖再拖」，遲遲不給聘金。對此，網友們紛紛分析男友家人的心態，勸原PO「不要急著嫁」。

一名女網友在Dcard發文，表示今年男友和他的家人來提親，談得很愉快，並確定了聘金66萬，雙方達成共識，家長們也都同意。因為男友家長期居住在國外的關係，原本預計在明年一月婚禮前，要先把聘金轉過來，避免距離結婚的日子太近，可能出現跨國轉帳的問題。

原PO表示，如今距離婚禮已經不到三周了，男友家卻一直拖延不給聘金，還說明年一月再轉，讓她感到很不受尊重，男友也提醒過爸媽，但他的爸媽仍一再拖延。

原PO補充，在台灣的婚禮費用是她出、國外的是男友出，兩場的費用快付清了。兩人都在國外工作，聘金是提親時就講好的，雙方家庭都是小康，每年出國花費超過66萬，男方家庭如此拖延付聘金讓她很不舒服，不知道該用何種心態面對未來的公婆。

此文一出，不少網友分析男方家庭的心態，勸原PO別著急結婚，「就是想拖著拖著拖到妳跑不掉，就可以順理成章不用給」、「你男友家就是拿不出這筆錢，還在湊啦」、「那一定男友有問題趕快分手比較好」、「延遲不給，婚禮就停滯不要有進度」、「聘金延遲，嫁妝也延遲，就這樣」、「趁這個機會不要結了，感覺之後更多怪事發生」。

也有網友提出其他建議，「儀式可以先辦，但登記再緩緩」、「如果婚禮退掉或延期一定要賠錢，我猜男方想用婚禮禮金來當聘金，建議就是婚禮照常辦但先不登記，待聘金補上後 (確認資金來源非信貸)，再去登記」、「那妳就先不要買新車+付裝潢費，等收到了再提供嫁妝」。

