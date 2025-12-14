博士兒情定女助教 桃園準婆婆竟因1原因反對：難生男

桃園一位在美國取得博士學位、返國後於生技公司擔任要職的優秀獨子，遍尋不著對象後，於桃園市中壢區美滿服務中心覓得一位學經歷相當的國立大學女助理教授。但兩人原定農曆年前結婚，卻遭男方母親極力反對，認為有5姊妹的女生天生「母胎」，擔心獨子無法生男丁，資深社工極力斡旋，醫師也對其「誤解」協助澄清，希望能促成佳偶。

美滿服務中心指出，該名留美博士回國後有不少親友介紹對象，更從北到南參加婚友社，花了數萬元仍無法找到對象，今年10月男子在介紹下到桃園市中壢區美滿服務中心報名「個別一對一」聯誼，他說自己走遍「大江南北」不成，只是姑且一試，並不抱太大的期望。

對此中心安排一位也是在國立大學任教的女助理教授認識，兩人學、經歷相當，一見如故，並且周周約會，兩人還希望在農曆年前結婚，原本獨子的母親也爽快答應，但當她知道女助理教授家中有五姊妹，態度轉為反對，她認為有五姊妹的女生，將來會生不出兒子，還堅持「生不出兒子」是因「男性腎虛」。

衛福部樂生醫院院長王偉傑表示，「腎虛」在中醫學裡是指腎臟功能減退。從西醫觀點來看，生兒與腎臟功能間沒有直接因果關係，生育後代性別由精子決定，腎臟功能主要影響身體的排泄、平衡和內分泌，其次，生男生女主要由爸爸的精子決定，因為精子帶的性染色體X或Y會與媽媽的X染色體結合，決定胎兒性別XY為男性，XX為女性。

對此美滿服務中心多次與博士母親會談，強調生男、生女一樣好，只要好好生養管教，都會有良好的下一代。但男方的母親仍堅持己見，中心將持續進行諮商溝通。

