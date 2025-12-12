她點486元美食街套餐…男友嫌奢侈要求補錢 網譏：鹽酥雞後出現檸檬魚男

一名男網友昨(11)日在Dcard分享與女友在百貨公司美食街用餐的經歷，因女方點了一份價值486元的泰式檸檬魚套餐並另加月亮蝦餅，讓兩人的餐費最後總計753元，超出他原本預期，事後傳訊要求女友補貼部分餐費，卻遭已讀不回，文章曝光後引發網路熱議。

原PO表示，當天兩人逛街肚子餓，他因剛領到工作獎金，主動表示這餐「我請客」，並由他挑選餐廳。認為美食街價格大多落在兩百元上下，他選了一家泰式料理，但女友點餐時直接挑選菜單上最貴的檸檬魚，再升級套餐並加點大份月亮蝦餅，讓他當場就發現費用超出他的預期。

原PO坦言，自己薪水不高，與女友平時習慣AA制，沒想到請客一次就花了753元，讓他感嘆女友：「好像沒有替我這個掏錢買單的人想一下」。

回家後原PO愈想愈不舒服，便傳Line訊息向女友表示：「北鼻，我想跟妳講一下今天吃飯的事」、「我回來想了很久」、「還是覺得妳今天點的有點太多、太超過了。」女友則立即回應道：「不是欸，是你自己說要請客的，店也你挑的」、「點餐的時候，你也沒說什麼」、「現在突然跟我要錢，是有事嗎！」

原PO則續戰：「我沒想到妳會點那麼貴的啊」、「套餐還選比我貴20元的B餐」、「然後還加點蝦餅。」女方則又再回應：「點蝦餅，我想說我們可以分著吃，你難道一塊都沒吃嗎？」男友則說：「妳食量又不大，東西吃個幾口就不吃了，點一堆剩那麼多很浪費，我當然要吃完啊！」對話不歡而散後，女友未再回應訊息，也不接電話。

事件引來大量網友討論，支持女方的網友認為：「請客還要計較就別說請客」、「人家沒逼你，你自己要當大方哥」、「點餐當下不說，回家才翻帳最扣分。」支持男方的網友則說：「美食街點到486元真的誇張」、「知道男友小資還故意點最貴？」、「AA制交往，突然敗金誰受得了。」另有網友調侃「鹽酥雞男之後出現檸檬魚男」、「美食街能吃到快500元也算厲害」、「這不是價值觀，是體貼度問題」。

商品推薦