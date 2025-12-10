快訊

年輕人常穿！媳婦「1穿搭」被公公指責氣炸 網揭忌諱：像詛咒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦被公公指責穿搭，讓她覺得莫名其妙。示意圖/ingimage
一名媳婦被公公指責穿搭，讓她覺得莫名其妙。示意圖/ingimage

一名媳婦無奈表示，自己平時偏好黑色穿搭，卻遭公公突然點名批評，指責她「不要全身穿黑」，甚至脫口而出「家裡有死人才在穿黑色」，讓她當場愣住，越想越氣「我穿什麼衣服到底關他們什麼事？」。

該名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，剛與公婆在客廳吃完晚餐，公公卻突然對她的穿著發牢騷，指責她「不要全身穿黑」、「家裡有死人才在穿黑色」，讓她當場傻眼。她表示自己沒那麼迷信，並解釋衣櫃裡的衣服，多半是以前買的黑色，如果因為這樣，得要重新買，沒想到仍引來對方一連串批評。

公公接著說外面根本沒有人會全身穿黑，廟裡更不可能看到這種裝扮，但她表示現代年輕人穿黑色非常普遍，「外面也是看到很多人穿全身黑色的」，然而公公還補上一句「妳媽看到也會唸妳吧」，讓她無言到極致，怒轟「莫名其妙欸！吃個晚餐心情被弄到不美麗，我穿什麼衣服到底關他們什麼事？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「長輩都不喜歡，我自己阿爸也是，他們都覺得要穿亮一點對磁場比較好」、「我家也是這樣子真的很莫名其妙，我婆婆超怕黑色衣服，其實是她們怕死」、「看完這篇文章，低頭發現我也全身黑」、「他那麼多意見，就叫他出錢讓你的衣服全部重買吧！」、「婆家也曾對我說過+1」、「意思是在詛咒」。

媳婦 穿搭 公公

