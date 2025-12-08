老翁喪妻遭兒子趕出家！女兒居父房屋拒收留 他1招提告奪回房子

結婚之後，婆媳之間的矛盾往往是許多家庭很難解決的課題。一名女網友發文，稱在結婚後她住進上億元的豪宅，婆婆卻規定上廁所小號時必須「全家人都上完才能沖水」，不能亂沖水，並發現這似乎是「祖傳規定」，除了原PO以外大家竟然都習慣了，讓她感嘆：「住著上億的豪宅，卻過著原始人的生活」。

2025-12-08 10:46