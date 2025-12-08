聽新聞
0:00 / 0:00
老翁喪妻遭兒子趕出家！女兒居父房屋拒收留 他1招提告奪回房子
養兒育女不一定老來獲得照顧，反而有人付出財產後被趕出家門！台灣新北1名老翁多年前將名下1間房屋無償地借給女兒居住，惟他喪偶後先遭兒子趕出家門，女兒亦拒絕與他同住，導致他落得無家可歸慘況。老翁最終決定向女兒提告，要求還房子，案件法官經審理後，裁定女兒騰空屋子還給老父。
無家可歸要求還屋
台媒於今年12月報導，陳姓老翁10多年前將1間位於新北市三重區力行路的房屋，無償借給女兒居住，自己則住在兒子住所，一直相安無事。惟陳翁的妻子於2025年5月去世，兒子竟然將老父趕出家門，陳翁打算返回新北房屋居住，但女兒不讓他入屋。陳翁形容兒女不孝，導致他無家可歸，於是依法提告，要求女兒還屋，同時終止雙方對於房屋的使用借貸契約。
法官勒令女兒騰空房屋還給父親
案件在新北地院進行審理，陳翁女兒沒有出庭應訊，也沒有提出任何法律文件為自己辯解。法官認為陳翁提供供足夠法律文件，證明自己主張，女兒卻沒有出庭，沒有法律理據繼續佔用陳翁房屋，批准陳翁請求，下令其女兒必須還屋，案件仍可上訴。
延伸閱讀：
同事繁忙時間裝2000cc水！後排員工︰應分次裝 網民1原因勸辭職
遊港被震撼！台女見1幕驚呆：比日本韓國更美 惹網民共鳴：世一
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言