老翁喪妻遭兒子趕出家！女兒居父房屋拒收留 他1招提告奪回房子

香港01／ 撰文：田中貴
台灣新北1名老翁多年前將名下1間房屋無償地借給女兒居住，惟他喪偶後先遭兒子趕出家門，女兒亦拒絕與他同住，導致他落得無家可歸慘況。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
台灣新北1名老翁多年前將名下1間房屋無償地借給女兒居住，惟他喪偶後先遭兒子趕出家門，女兒亦拒絕與他同住，導致他落得無家可歸慘況。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

養兒育女不一定老來獲得照顧，反而有人付出財產後被趕出家門！台灣新北1名老翁多年前將名下1間房屋無償地借給女兒居住，惟他喪偶後先遭兒子趕出家門，女兒亦拒絕與他同住，導致他落得無家可歸慘況。老翁最終決定向女兒提告，要求還房子，案件法官經審理後，裁定女兒騰空屋子還給老父。

無家可歸要求還屋

台媒於今年12月報導，陳姓老翁10多年前將1間位於新北市三重區力行路的房屋，無償借給女兒居住，自己則住在兒子住所，一直相安無事。惟陳翁的妻子於2025年5月去世，兒子竟然將老父趕出家門，陳翁打算返回新北房屋居住，但女兒不讓他入屋。陳翁形容兒女不孝，導致他無家可歸，於是依法提告，要求女兒還屋，同時終止雙方對於房屋的使用借貸契約。

法官勒令女兒騰空房屋還給父親

案件在新北地院進行審理，陳翁女兒沒有出庭應訊，也沒有提出任何法律文件為自己辯解。法官認為陳翁提供供足夠法律文件，證明自己主張，女兒卻沒有出庭，沒有法律理據繼續佔用陳翁房屋，批准陳翁請求，下令其女兒必須還屋，案件仍可上訴。

文章授權轉載自《香港01》

房屋 法律 法官 提告 三重 文件 財產 房子 妻子

